ATP Masters Montreal: Sinner und Djokovic verzichten auf Start in Kanada

Weder Jannik Sinner noch Novak Djokovic werden beim ATP-Masters-1000-Turnier in Montreal an den Start gehen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 07:44 Uhr

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© Getty Images 2024 war Jannik Sinner in Montreal dabei

Das ist ja quasi ein Deja-Vu: Schon im vergangenen Jahr hatten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf einen Start beim kanadischen Masters verzichtet, 2025 wurde das 1000er-Event ja in Toronto ausgetragen. Und auch Novak Djokovic war nicht dabei. Genau so wird es auch bei der bald beginnenden diesjährigen Auflage sein, die in Montreal über die Bühne geht.

Dass Alcaraz noch nicht wieder fit genug ist, das konnte man ahnen. Hinter dem anvisierten Comeback in Cincinnati stehen ja immer noch ein paar Fragezeichen. Denn so richtig beim Training hat man den Spanier bislang noch nicht gesehen.

Viel Druck auf Ben Shelton

Novak Djokovic wiederum macht sich ja abseits der Grand-Slam-Events eher rar, ein Antreten in Montreal wäre daher eine Überraschung gewesen. Hoffen durften die Veranstalter dagegen auf Jannik Sinner. Zumal die Pause nach Wimbledon in diesem Jahr ja eine Woche länger ausgefallen ist als noch vor zwölf Monaten. Aber auch der Weltranglisten-Erste sagte ab. Und beraubte sich damit der (noch kleinen) Chance, als erser Spieler alle neun ATP-Masters-1000-Turniere in einem Kalenderjahr zu gewinnen. Denn in der Saison 2026 sind alle Titel in dieser Kategorie bislang an Jannik Sinner gegangen: in Indian Wells, Miami, Monte-Carlos, Madrid und Rom.

Womit die Chancen für einen Lokalmatador weiter steigen. Denn Félix Auger-Aliassime wird als Nummer zwei hinter Alexander Zverev ins Rennen. Der größte Druck lastet aber wohl auf Ben Shelton, der zuletzt in Wimbledon ja gepatzt hat. In Montreal hat Shelton als Vorjahres-Champion aber 1.000 Punkte zu verteidigen.

