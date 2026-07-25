Museumsausflug: Roger Federer stattet Rafael Nadal Besuch auf Mallorca ab

Roger Federer reiste in dieser Woche nach Mallorca. Grund für den Ausflug war ein Besuch in der Academy von Rafael Nadal, wo nun im hauseigenen Museum die Karriere des Spaniers ganz neu bewundert werden kann.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.07.2026, 07:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Roger Federer besuchte in dieser Woche die Academy von Rafael Nadal.

Die Verbindung zwischen Roger Federer und Rafael Nadal prägten viele Matches über zwei Jahrzehnte Tennisgeschichte. Dass die beiden Duellanten privat ein gutes Verhältnis pflegen, ist stets bekannt. Nach der Karriere statteten sich beide Legenden einige gegenseitige Besuche ab. So auch in dieser Woche, denn Roger Federer reiste nach Mallorca, um das neue Highlight der Nadal-Academy zu bestaunen.

Denn die Laufbahn des Spaniers kann nun in einer neuen immersiven Ausstellung erlebt werden. Grund genug für den “Maestro”, um sich in den Flieger zu setzen. Sicherlich auch mit dem Interesse verbunden, wie der Schweizer in der Austellung selbst wegkommt. Immerhin prägten die zwei Ex-Profis die Tenniswelt nachhaltig.

Federer begeistert von neuer Ausstellung

Federer selbst zeigte sich nach dem Museumsbesuch begeistert: “Es steckt ganz viel Arbeit in der Ausstellung. Es ist schön, das alles zu sehen.” Für den 44-Jährigen stecken auch selbst viele Erinnerungen in der Nadal-Austellung. Immerhin trafen beide ehemaligen Kontrahenten in 40 Duellen aufeinander. “Das ist schon sehr emotional”, ergänzte Federer daher aus nachvollziehbaren Gründen.

Zu Beginn des Jahres öffnete die überarbeitete Ausstellung in der Akademie auf Mallorca. Bereits seit Eröffnung der Akademie können Besucher eine Ausstellung besuchen, doch nun entspricht diese viel mehr dem Charakter eines modernen Museums. Für Nadal ein wichtiges Puzzlestück, um Fans in seine Akademie zu locken, die stets von Tennisfans wie ein Wallfahrtsort behandelt wird.

Es ist davon auszugehen, dass Roger Federer ohne den Kauf eines Eintrittstickets Zugang zum Museum erhalten hat. Nicht nur deswegen ließ dieser ein verdientes Lob vor seiner Abreise zurück: “Gratulation an das Team. Ihr habt einen fantastischen Job gemacht.”