"Big Three"? Mouratoglou sieht Zverev noch nicht auf Sinner-/Alcaraz-Niveau

Star-Coach Patrick Mouratoglou sieht Alexander Zverev auf einem sehr guten Weg – das Level von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz habe der Deutsche jedoch noch nicht ganz erreicht, so der Franzose.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 18:39 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev will in Übersee wieder angreifen.

In einem Posting auf Instagram gab der Ex-Coach von u.a. Serena Williams seine Einschätzung zum derzeitigen Kräfteverhältnis im Herrentennis ab und blickte dabei vor allem auf Alexander Zverev: "Er hat eindeutig einen neuen Schritt gemacht“, beginnt Mouratoglou seine Bestandsaufnahme über den Deutschen, um jedoch gleich hinzuzufügen: „Ist er schon auf dem Niveau von Alcaraz und Sinner? Ich glaube nicht.“

Mouratoglou sieht das Wimbledon-Finale als Bestätigung für seine Einschätzung: „Obwohl Zverev im Finale eine seiner besten Leistungen ablieferte und Sinner meiner Meinung nach nicht in Bestform war, schaffte er es trotzdem nicht zu gewinnen“, so der 56-Jährige.

“Er muss es immer wieder beweisen”

Was Zverev noch fehle, um aus den „Big Two“ vielleicht eines Tages die „Big Three“ zu machen? „Um aggressiv, konstant und effektiv spielen zu können, muss er immer wieder beweisen, dass er es kann, bis es zur zweiten Natur wird“, meint Mouratoglou. Der Deutsche müsse weiter bei seinem offensiven Ansatz bleiben und dürfe nicht in alte Muster zurückfallen: „Ansonsten beginnt er zum Beispiel die Amerika-Tour mit dem Wissen, dass er die anderen Spieler schlagen wird, bei denen er noch Spielraum hat. Wenn er dann wieder beginnt, das Spiel von der Grundlinie aus zu kontrollieren, ohne so aggressiv zu sein, bedeutet das, dass er den Sprung nicht wirklich gemacht hat“, mahnt der Starcoach.

Mouratoglou hat hohe Ansprüche an die deutsche Nummer 1. Zverev müsse sein Angriffstennis von nun an „in jedem einzelnen Match trainieren“, egal wer auf der anderen Seite stehe. Das habe er „bis jetzt noch nicht gemacht“, so der Franzose.

Die nächste Möglichkeit, seine Kritiker endgültig zu überzeugen hat Alexander Zverev in Toronto, wo er beim ATP Masters-1000-Turnier am Start sein wird.