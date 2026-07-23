ATP Washington: Kyrgios und Tiafoe doppeln gemeinsam auf

Das kann heiter werden: Nick Kyrgios und Frances Tiafoe haben sich für das ATP-Tour-500-Turnier in Washington zum Doppeleinsatz verabredet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 15:07 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe und Nick Kyrgios werden in Washington gemeinsam im Doppel antreten

Mit Washington verbindet Nick Kyrgios im großen und Ganzen wohl sehr gute Erinnerungen, schließlich hat er hier vor nunmehr auch schon vier Jahren seinen bislang letzten Einzel-Titel geholt. Wie auch schon 2019. Insgesamt stehen sieben Championate in der Bilanz von Kyrgios, dass noch weitere dazukommen, scheint im Moment eher ausgeschlossen. Auch wenn der mittlerweile 31-jährige Australier für ein paar spektakuläre Ballwechsel immer zu haben ist, wie er bim Ultimate Tennis Showdown in Rio de Janeiro vor ein paar Tagen gezeigt hat.

Im Doppel stehen da die Chancen schon besser. Wobei man ja nicht weiß, wie ernst Nick Kyrgios seine Antritte noch nimmt (was nun in vielen Fällen auch schon zu besseren Zeiten der Fall war). In Washington sieht es jedenfalls so aus, als wollte er ein bisschen Spaß haben. Und wer würde sich da besser als Partner eignen als Frances Tiafoe?

Kyrgios zuletzt auf Rasen im Einzel

Zumal für den US-Amerikaner ja jetzt jene Wochen beginnen, in denen er traditionell am stärksten spielt. Vor allem bei den US Open.

Dort wäre ein Start von Nick Kyrgios im Einzel eine mittelgroße Sensation. Zum einen bräuchte er natürlich eine Wildcard. Und obwohl mit Craig Tiley ein Landsmann als neuer Chef der USTA firmiert, würde es diesen Freifahrtschein wohl nicht geben. Weil Kyrgios mittlerweile auch weiß, dass das Best-of-Five-Format für ihn nicht mehr machbar ist. Die letzten Einzel-Matches hat Kyrgios auf Rasen bestritten, in Stuttgart gelang ihm immerhin ein Erstrundenerfolg gegen Corentin Moutet.

Dann doch lieber Im Doppel. Und im Zweifel mit einem Spaßbolzen wie Frances Tiafoe.

