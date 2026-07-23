Bundestrainer Kohlmann traut Zverev Angriff auf Platz eins zu

Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann ist überzeugt, dass Alexander Zverev nach dem French-Open-Triumph und dem Finaleinzug in Wimbledon in den nächsten Monaten noch mehr erreichen kann.

von SID

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 09:10 Uhr

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© Getty Images Michael Kohlmann mit Alexander Zverev beim Davis-Cup-Finale 2025

"Ich sehe ihn auf den etwas schnelleren Hartplätzen extrem stark", sagte Kohlmann im ran-Interview: "Ich traue ihm absolut zu, dass er dort nicht nur mithalten, sondern Sinner und Alcaraz auch schlagen kann."

In Wimbledon hatte Zverev im Endspiel gegen seinen Angstgegner Jannik Sinner auch das zehnte Duell nacheinander verloren. Carlos Alcaraz, der nach langer Verletzungspause vor dem Comeback auf der ATP-Tour steht, ist hinter Sinner und Zverev auf den dritten Platz in der Weltrangliste zurückgefallen.

Zverev habe "eine gute Chance, im Rennen um Platz eins anzugreifen", meinte Kohlmann, "vorausgesetzt, er kann seine Form aus den vergangenen beiden Monaten auch auf der Hartplatz-Tour bestätigen." Höhepunkt sind nach den Masters in Toronto und Cincinnati die US Open in New York (31. August bis 13. September), bei denen Zverev 2020 schon einmal im Finale stand.

Sinner und Alcaraz hätten "in den vergangenen Jahren einen kleinen Vorsprung" gehabt, sagte Kohlmann, "vor allem, weil sie die ganz großen Matches und häufig auch die direkten Duelle gewonnen haben". Zverev habe "inzwischen aufgeschlossen". Er glaube sogar, "dass er in den vergangenen beiden Monaten phasenweise einen kleinen Tick davor war". Denn: "Zverev ist aktuell sehr komplett, die kompletteste Version seiner Karriere", lobte Kohlmann: "Vor allem ist er sehr stabil und konstant."