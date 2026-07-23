Vorbereitung auf Nordamerika-Tour: Zverev holt sich Feinschliff an Nadal-Akademie

Nach einer intensiven Sandplatz- und Rasen-Saison hat sich Alexander Zverev nicht allzu viel Auszeit gegönnt.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 18:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev will auch in Nordamerika groß aufspielen.

Der Roland Garros-Champion und Wimbledon-Finalist befindet sich schon wieder voll im Aufbau-Training für die anstehenden Turniere in Nordamerika, bei denen Zverev die starke Form aus den vergangenen Wochen prolongieren will.

Wie bereits im Vorjahr hat der Deutsche einen speziellen Ort für die Vorbereitung auf die Harcourt-Tournee gewählt: Die Rafael Nadal-Akademie auf Mallorca.

In einem Video, das in den sozialen Netzwerken der Rafa Nadal Akademie veröffentlicht wurde, ist Zverev beim Training unter der wachsamen Aufsicht seines Vaters zu sehen – allerdings sind anders als im Vorjahr weder Rafa noch sein Onkel Toni zu irgendeinem Zeitpunkt zu sehen.

Nadals “haben sehr geholfen”

Hinsichtlich seines letztjähriges Besuches in der Akademie hatte Zverev sogar gemeint, dass sein Treffen mit den Nadals seine Karriere gerettet habe: "Letzten Sommer bin ich nach Mallorca gefahren, um mit Toni und Rafa Nadal zu sprechen, und sie haben mir sehr geholfen. Rafa erzählte mir, dass er auch eine ähnliche Phase durchgemacht habe, als er viele Matches gegen Djokovic verlor, bevor er die Lösung fand", so der Weltranglisten-Zweite in einem Interview.

Welchen Effekt der diesjährige Trainingsblock auf Mallorca hat, wird man dann bei den anstehenden Turnieren in Übersee sehen können. Nach den Masters 1000-Turnieren in Montreal und Cincinnati starten Ende August die US Open, wo Zverev um seinen zweiten Grand Slam-Titel kämpfen will.