ATP Estoril: Burruchaga nimmt Lokalmatador Borges raus, Torres überrascht

Während sich die portugiesische Nummer eins Nuno Borges beim ATP-250-Heimturnier in Estoril im Achtelfinale geschlagen geben mussten, sorgte sein Landsmann Tiago Torres für eine große Überraschung.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 22.07.2026, 20:16 Uhr

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© Getty Images Roman Andres Burruchaga beendete die Hoffnungen von Lokalmatador Nuno Borges.

Zunächst musste sich der an Nummer fünf gesetzte Borges vor Heimpublikum dem Argentinier Roman Andres Burruchaga mit 1:6, 6:4 und 3:6 geschlagen geben. Der 24-jährige Argentinier hatte am Dienstag zum Auftakt bereits die Sandplatz-Karriere von Stan Wawrinka beendet.

Burruchaga trifft im Viertelfinale nun auf den Gewinner des Duelles zwischen dem an Position vier gesetzten Belgier Alexander Blockx und dem französischen Lucky Loser Kyrian Jacquet.

Grund zum Jubeln hatte das portugiesische Heimpublikum dann am frühen Abend. Der heimische Wild Card-Empfänger Tiago Torres (427. im ATP-Ranking) bezwang nämlich völlig überraschend die Nummer drei des Turnieres, Alejandro Tabilo, mit 6:4 und 6:4.

Für Torres war es der zweite Sieg im zweiten Match auf ATP-Tour-Level überhaupt, nachdem er zum Auftakt Nikoloz Basilashvili bezwungen hatte.

Nächster Gegner des Sensationsmannes ist der Franzose Hugo Gaston.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril