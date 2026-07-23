ATP Estoril: Rublev und Darderi haben es eilig

Der topgesetzte Andrey Rublev musste im Achtelfinale des ATP 250-Turniers in Estoril nur zwei Games abgeben. Auch die Nummer zwei des Turnieres, Luciano Darderi, spazierte quasi in die nächste Runde.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 23.07.2026, 20:54 Uhr

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© Getty Images Andrey Rublev steht im Viertelfinale von Estoril.

Rublev bezwang den Kasachen Timofey Skatov in gerade einmal 59 Minuten mit 6:1 und 6:1 und steht somit in der Runde der letzten Acht.

Dort trifft er auf den Franzosen Luca Van Assche, der gegen Pablo Carreno Busta mit 6:3, 4:6 und 6:2 die Oberhand behielt.

Komplett ohne Probleme zog auch der an Position zwei gesetzte Luciano Darderi in die Runde der letzten Acht ein. Der Italiener, derzeit die Nummer 21 im ATP-Ranking, gab gegen Pedro Martinez beim 6:0 und 6:1 nur ein Game ab.

Darderi bekommt es nun im Viertelfinale mit Jaime Faria zu tun. Der portugiesische Lokalmatador gewann gegen den peruanischen Qualifikanten Gonzalo Bueno mit 6:2 und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau in Estoril