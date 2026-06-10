Draper fehlt auch im Queen´s Club - reicht das für Wimbledon?

Jack Draper, Großbritanniens größte Hoffnung auf einen tiefen Run in Wimbledon, muss sein Comeback auf der ATP-Tour um eine weitere Woche verschieben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 11:59 Uhr

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© Getty Images Jack Draper hofft auf ein Comeback in Eastbourne

Nick Kyrgios hat das sehr ordentlich hinbekommen mit dem Comeback nach längerer Pause, gestern konnte der Australier in Stuttgart ja sein Auftaktmatch gegen Corentin Moutet glatt gewinnen. Eben dort, beim TC Weissenhof, hat ja auch Jack Draper schon mal den Titel geholt, vor fast genau zwei Jahren.

Eine ewig lange Zeit wenn man die Verletzungsgeschichte des britischen Linkshänders seit damals in Betracht zieht. Aktuell muss Draper ja wieder pausieren, sein letztes Match hat er in Barcelona gegen Tomas Martin Etcheverry bestritten - aber nicht bis zum Ende. Und jetzt hat es auch für ein Antreten im Queen´s Club nicht gereicht, wie Draper in den sozialen Medien bekannt gab.

Draper nach Wimbledon 2025 nur noch mit einem Match

Das ist einerseits natürlich bitter aus Sicht von Draper, aber auch die Fans fallen dadurch um ein paar spannende Facetten um: Denn schließlich soll ja niemand Geringerer als Andy Murray während der Rasensaison 2026 an der Seite von Jack Draper wirken. Das muss jetzt noch mindestens eines Woche warten. Das neue Planziel heißt: Aufwärmen in Eastbourne, dann weiter nach Wimbledon.

Dorthin war Draper im vergangenen Jahr mit viel Schwung angereist, schließlich hatte er da schon den Titel in Indian Wells geholt, danach noch das Finale in Madrid erreicht. Auf dem heiligen Rasen an der Church Road war aber schon in Runde zwei gegen Marin Cilic Schluss. Was gewissermaßen auch der Anfang vom Ende war: Denn nach dieser Niederlage konnte Jack Draper in der gesamten Rest-Spielzeit 2025 nur noch ein einziges Match bestreiten.

