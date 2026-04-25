ATP Masters Madrid: Medvedev ringt Maroszan nieder, Budkov Kjaer überrascht

Beim ATP-1000er-Masters in Madrid hat Daniil Medvedev die dritte Runde erreicht. Gegen Fabian Maroszan siegte der Russe nach drei Sätzen 6:2, 6:7(3) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 21:31 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev ist gut in das Masters-Turnier von Madrid gestartet.

Es war für Daniil Medvedev am Ende ein verdienter Sieg, der nach einem über zwei stündigen Schlagabtausch mit Fabian Maroszan feststand. Dabei behielt der Weltranglistenzehnte bis zum Ende die Nerven und feierte so einen verdienten Auftakterfolg auf der roten Asche.

Daniil Medvedev erwischte einen guten Start in die Begegnung und führte nach zwei genutzten Breakchancen schnell mit 4:1. Diesen Vorpsrung ließ sich der ehemalige Weltranglistenerste nicht mehr nehmen und gewann den ersten Satz deutlich. Die starke Vorstellung wusste Maroszan jedoch im zweiten Durchgang zu unterbinden, ein abgegebenes Aufschlagspiel konnte sich der Ungar zurückholen und sicherte sich den Satzausgleich im Tiebreak.

Medvedev wird von Budjov Kjaer gefordert

Im finalen Durchgang verlief das Match dann lange Zeit für beide Kontrahenten ohne größere Vorkommnisse. Fabian Maroszan wehrte in seinem ersten Aufschlagspiel einen Breakball ab, anschließend brachten beide Spieler ihre Aufschlagspiele ungefährdet über die Runden. Das änderte sich mit dem letzten Aufschlagspiel der Partie, als Fabian Maroszan zum zweiten Mal beim Stand von 4:5 einen Breakball gegen sich hatte und Medvedev diesen nach 2:11 Stunden auf dem Court nutzen konnte.

Für eine Überraschung sorgte Nicolai Budkov Kjaer. Der Norweger siegte gegen Denis Shapovalov sehr deutlich mit 6:2 und 6:1 und steht damit als Qualiifkant in der dritten Runde in der “Caja Magica”. Budkov Jaer ist damit am Montag der nächste Gegner von Daniil Medvedev. Aktuell steht der Norweger Budkov Kjaer auf Weltranglistenplatz 140.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid