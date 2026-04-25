ATP Madrid Live: Alexander Zverev vs. Mariano Navone im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft in seiner Auftakt-Begegnung beim ATP-Masters-Turnier in Madrid auf Mariano Navone. Das Match gibt es ab 16 Uhr Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich), sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 11:49 Uhr

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Alexander Zverev trifft in Madrid zum Auftakt auf Mariano Navone.

Nach seinem Halbfinal-Aus in München steht Alexander Zverev beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in seiner Auftakt-Partie Mariano Navone gegenüber. Der Argentinier hatte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Portugiesen Nuno Borges mit 6:3 und 6:4 durchgesetzt.

Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen Zverev und Navone. Der Deutsche, der vor wenigen Tagen seinen 29. Geburtstag gefeiert hat, geht gegen die derzeitige Nummer 45 im Ranking als klarer Favorit ins Match.

Zverev vs. Navone - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Mariano Navone gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid