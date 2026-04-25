ATP Masters Madrid: Sinner hofft nach Stolperstart auf Besserung

Jannik Sinner baute am Freitag in Madrid seine Siegesserie bei ATP Masters 1000-Turnieren auf 23 Matches aus. Beim 6:7 (6), 6:1 und 6:4 über Benjamin Bonzi verzeichnete der Weltranglisten-Erste jedoch einen etwas holprigen Start.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 20:27 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner sieht noch deutliches Steigerungspotenzial.

"Ich hatte ziemlich große Schwierigkeiten, aber ich wusste schon vor dem Match, dass es ein sehr einzigartiges Spielfeld und die Bedingungen sind", meinte Sinner nach dem Match beim On Court-Interview. "Aber ich glaube, jeder Tag ist anders, also hoffe ich, dass ich mich für die nächste Runde etwas verbessern kann. Ich habe versucht, mental ruhig zu bleiben, und deshalb habe ich heute gewonnen. Ich habe morgen etwas Zeit und werde versuchen, sie positiv zu nutzen," fügte der Südtiroler hinzu.

Vor seinem Auftaktmatch hatte Sinner an der Seite von Tennislegende Nadal, der Weltranglistenvierten Iga Swiatek und den Real-Madrid-Stars Thibault Courtois und Jude Bellingham das ehrwürdige Bernabéu-Stadion betreten und auf dem eigens für das Masters dort errichteten Tennis-Trainingsplatz posiert.

Nun gegen dänischen Außenseiter

Sinner jagt in Madrid den fünften Masters-Titel in Folge. Zuvor hatte er bereits in Paris (2025), Indian Wells, Miami und Monte-Carlo triumphiert. In der dritten Runde wartet nun ein Duell mit dem dänischen Außenseiter Elmer Möller.

Sein großer Rivale Carlos Alcaraz ist in Madrid nicht am Start. Der Spanier verpasst das Masters ebenso wie den zweiten Grand Slam des Jahres, die French Open in Paris, wie er am Freitag in den Sozialen Netzwerken bekannt gab. Sinner dürfte somit in den kommenden Wochen in der Weltrangliste weiter davonziehen.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid

