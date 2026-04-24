ATP Masters Madrid: Entfesselter Jodar nimmt De Minaur aus dem Turnier

Lokalmatador Rafael Jodar sorgt derzeit beim ATP Masters 1000-Turnier für Begeisterungsstürme. Der in Hochform agierende 19-Jährige bezwang in der zweiten Runde den Weltranglisten-Achten Alex de Minaur mit 6:3 und 6:1.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 21:29 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar ist derzeit kaum zu stoppen.

Jodar hatte bereits in den letzten Wochen auf der Tour für Aufsehen gesorgt, nachdem er zunächst das ATP 250er-Turnier in Marrakesh gewonnen hatte und anschließend in Barcelona das Halbfinale erreichte.

Und auch in Madrid läuft es für den 19-Jährigen derzeit prächtig. Nach seinem Auftakterfolg über den Niederländer De Jong nahm er am Freitag mit Alex de Minaur die Nummer fünf der Setzliste aus dem Turnier.

Mit begeisterndem Offensivtennis überwältigte Jodar den Australier praktisch und fuhr am Ende nach einer Spielzeit von einer Stunde und 15 Minuten einen eindrucksvollen 6:3 und 6:1-Sieg ein.

Teenager-Duell in dritter Runde

Somit kommt es in der dritten Runde am Sonntag zum Duell der wohl derzeit besten Tennis-Teenager, trifft Jodar dort doch auf Joao Fonseca. Der 19-jährige Brasilianer kam seinerseits kampflos weiter - sein Gegner Marin Cilic konnte aufgrund einer Verletzung nicht zur Zweitrunden-Partie antreten.

Ausgeschieden ist indes Andrey Rublev. Der Madrid-Champion des Jahres 2024 unterlag dem Tschechen Vit Kopriva mit 3:6 und 4:6 und konnte somit nicht an seine starke Form aus Barcelona anschließen, wo er das Endspiel erreicht hatte und dort Arthur Fils unterlegen war.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid