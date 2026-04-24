ATP Masters Madrid: Ofner unterliegt Etcheverry
Nach seinem Auftakterfolg über Nikoloz Basilashvili musste sich Sebastian Ofner beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid in Runde zwei dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.
von Clemens Engert
zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 18:56 Uhr
Der Österreicher verzeichnete einen veritablen Fehlstart und gab gleich im ersten Game sein Service ab. Etcheverry transportierte das Break bis zum Satzende sicher und servierte schließlich zum 6:4 aus.
Gleiches Bild dann in Satz zwei: Ofner kassierte abermals gleich zu Beginn das Break. Zwar konnte der Österreicher beim Stand von 1:3 einen weiteren Breakverlust verhindern, zur Wende reichte es jedoch nicht mehr.
Etcheverry nun gegen Prizmic
So servierte Etcheverry nach einer Spielzeit von 1 Stunde und 19 Minuten zum 6:4, 6:4-Erfolg aus, ohne im gesamten Match eine einzige Breakchance abwehren zu müssen.
Nächster Gegner des Argentiniers ist überraschenderweise der kroatische NextGen-Star Dino Prizmic, der München-Sieger Ben Shelton in einem wahren Thriller mit 6:4, 6:7 (4) und 7:6 aus dem Turnier nahm.
Hier das Einzel-Tableau in Madrid