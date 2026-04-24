ATP Masters Madrid: Ofner unterliegt Etcheverry

Nach seinem Auftakterfolg über Nikoloz Basilashvili musste sich Sebastian Ofner beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid in Runde zwei dem Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 4:6 und 4:6 geschlagen geben.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 18:56 Uhr

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© GEPA pictures Für Sebastian Ofner war in Madrid in Runde zwei Endstation.

Der Österreicher verzeichnete einen veritablen Fehlstart und gab gleich im ersten Game sein Service ab. Etcheverry transportierte das Break bis zum Satzende sicher und servierte schließlich zum 6:4 aus.

Gleiches Bild dann in Satz zwei: Ofner kassierte abermals gleich zu Beginn das Break. Zwar konnte der Österreicher beim Stand von 1:3 einen weiteren Breakverlust verhindern, zur Wende reichte es jedoch nicht mehr.

Etcheverry nun gegen Prizmic

So servierte Etcheverry nach einer Spielzeit von 1 Stunde und 19 Minuten zum 6:4, 6:4-Erfolg aus, ohne im gesamten Match eine einzige Breakchance abwehren zu müssen.

Nächster Gegner des Argentiniers ist überraschenderweise der kroatische NextGen-Star Dino Prizmic, der München-Sieger Ben Shelton in einem wahren Thriller mit 6:4, 6:7 (4) und 7:6 aus dem Turnier nahm.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid

