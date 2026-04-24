ATP Madrid Live: Jannik Sinner vs. Benjamin Bonzi im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner (ATP-Nr. 1) trifft in seiner Auftakt-Begegnung beim ATP-Masters-Turnier in Madrid auf Benjamin Bonzi (ATP-Nr. 104). Das Match gibt es ab 16 Uhr Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich), sowie in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 21:01 Uhr

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Nach seinem ersten Masters-Titelgewinn auf Sand in Monte-Carlo sieht sich der Südtiroler Jannik Sinner beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in seiner Auftakt-Partie Benjamin Bonzi gegenüber. Während der 24-jährige Sinner nach einem Freilos erstmals in der Caja Magica eingreifen wird, konnte sich der 29-jährige Bonzi im Duell der französischen Qualifikanten in drei hartumkämpften Sätzen gegen Titouan Droguet durchsetzen.

Auch der direkte Vergleich sollte Sinner entspannt in die Begegnung gehen lassen. So konnte der vierfache Major-Champion alle drei bisherigen Duelle für sich entscheiden. Positiver Ansatzpunkt für Bonzi könnte jedoch der Aspekt sein, dass er seinen favorisierten Gegner beiden letzten beiden Partien 2022 in Indian Wells und 2023 in Rotterdam jeweils über die volle Distanz zwingen konnte.

Sinner vs. Bonzi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Benjamin Bonzii gibt es ab 16 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW (Deutschland) und Sky X (Österreich).

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid