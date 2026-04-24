Madrid: Es gibt auch schlechte Monfils-Svitolina-Tage

Sowohl Elina Svitolina wie auch Ehemann Gael Monfils mussten sich gestern aus Madrid verabschieden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 10:31 Uhr

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© Getty Images Gael Monfils bei seinem letzten aktiven Auftritt in Madrid

Bei aller Liebe für und allem Respekt vor Gael: Wenn man dieser Tage Geld auf eine der beiden Eheleute Monfils setzen müsste, dann fiele die Entscheidung wohl immer auf Elina Svitolina. Die stand vor wenigen Tagen in Stuttgart ja im Halbfinale. Was sollte da gegen Anna Bondar schon schiefgehen? Nun: Alles. Svitolina verlor gestern in der Caja Magica mit 3:6 und 4:6. Was auch insofern erstaunlich war, als dass Bondar zuvor noch nie gegen eine Top-Ten-Spielerin gewinnen konnte.

Aber wie es bei der herrlichen Jungfamilie so ist: Bei Gael Monfils und Elina Svitolina scheint alles synchron zu verlaufen. Denn der Franzose ging gegen Camilo Ugo Carabelli mit exakt demselben Ergebnis wie seine Ehefrau aus dem Wettbewerb.

Monfils mit nur drei Siegen 2026

„Das war nicht der beste Tag für die Monfils-Famile“ schrieb Monfils danach beim Kurznachrichtendienst X. Bedankte sich aber gleichzeitig beim Turnier in Madrid, bei dem er 15 Mal am Start war. Große Erfolge waren Monfils in der spanischen Hauptstadt allerdings nicht vergönnt: 2008 und 2010 erreichte er das Viertelfinale, mehr war nicht drin.

Die große Abschiedstour verläuft ja insgesamt eher so semi. Seinen ersten Saisonsieg feierte Gael Monfils in Acapulco gegen Damir Dzumhur, es sollten bislang nur zwei weitere dazukommen: in Indian Wells gegen den Kanadier Alexis Galarneau und in Monte-Carlo gegen Tallon Griekspoor. Immerhin.

Svitolina mit starker Saison

Elina Svitolina dagegen hat das Jahr gleich einmal mit dem Titel in Auckland eröffnet, erreichte danach das Halbfinale bei den Australian Open, das sie aber gegen Aryna Sabalenka verlor. In Dubai gab es noch einmal eine Finalteilnahme (Niederlage gegen Jessica Pegula), in Indian Wells reichte es bis zur Vorschlussrunde (Niederlage gegen Elena Rybakina). Was aktuell den siebenten Platz in den WTA-Charts ausmacht. Davon ist Gael Monfils weit entfernt: Er wird nur noch an Position 200 der ATP-Weltrangliste geführt.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



