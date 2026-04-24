ATP Masters Madrid: Fils wankt und Shelton stürzt

Während Barcelona-Champion Arthur Fils in Madrid die dritte Runde erreicht hat, ist München-Sieger Ben Shelton schon ausgeschieden. wenn auch nach großem Kampf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 18:42 Uhr

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© Getty Images Arthur Fils bei der Arbeit

Was waren das für drei Matches am Freitagnachmittag beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid! Der erste Marathon des Tages ging an Emilio Nava, der sich gegen Valentin Vacherot nach Abwehr von drei Matchbällen mit 6:7, 7:6 (1) und 6:3 durchsetzen konnte. Eine wirklich starke Partie.

Die aber inhaltlich von Dino Prizmic und Ben Shelton noch einmal übertroffen wurde. Die beiden schenkten sich über einen Spielzeit von drei Stunden nichts. Ehe ein Stoppversuch von Shelton im Netz landete. Und Prizmic mit 6:4, 6:7 (4) und 7:6 (5) seinen ersten Sieg über einen Top-Ten-Spieler bejubeln durfte. Für den kroatischen Qualifikanten geht es nun entweder gegen Tomas Martin Etcheverry oder Sebastian Ofner weiter.

Fils muss bis zum Schluss kämpfen

Für Shelton natürlich eine Enttäuschung: Der US-Amerikaner hat ja erst am Sonntag die BMW Open in München gewonnen und war in Madrid an Position drei gesetzt ins Rennen gegangen.

Und dann waren a ja auch noch Arthur Fils und Ignacio Buse, die ihr Nenngeld auch bis zum letzten Cent ausgespielt haben. Nach 2:49 Stunden Spielzeit holte sich Fils mit einem Rückhand-Passierball zwei Matchbälle. Und verwertete den zweiten zum 6:7 (3), 7:6 (4) und 7:5.

Als Belohnung darf Fils, zuletzt Champion in Barcelona, nun gegen Marathonmann Nava ran. Aber immerhin nach einem Tag Pause. Nach dem Sieg gegen Buse erklärte der Franzose, dass er große Probleme hatte, sich an die Bedingungen in Madrid zu gewöhnen. Aber nach zwei Stunden Spielzeit hatte er seinen Rhythmus dann doch gefunden.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid



