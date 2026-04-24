ATP Masters Madrid: Sinner dreht Match gegen Bonzi

Jannik Sinner steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid in der dritten Runde. Der Weltranglisten-Erste musste beim 6:7 (5), 6:1 und 6:4-Erfolg über Benjamin Bonzi jedoch Anlaufschwierigkeiten überstehen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 19:12 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner zog nach Anlaufschwierigkeiten doch noch locker in Runde drei ein.

Im ersten Satz ließ Sinner insgesamt fünf Breakbälle ungenutzt - es ging in den Tiebreak. Dort agierte der Weltranglisten-Erste ungewohnt unpräzise, Bonzi nutzte dies aus und holte sich den ersten Durchgang mit 7:6 (5).

In Satz zwei vergab der Südtiroler zunächst beim Stand von 1:0 wieder zwei Breakchancen, ehe ihm zwei Games später - dank eines Doppelfehlers des französischen Qualifikanten - endlich das erlösende erste Break gelang. Von da an lief es beim vierfachen Grand Slam-Gewinner wesentlich besser. Mit einem klaren 6:1 war der Satzausgleich hergestellt.

Kurz vor dem dritten Satz wurde Bonzi am Rücken behandelt, das Match konnte jedoch fortgesetzt werden. Die Anfangsphase des Entscheidungssatzes verlief wie die beiden Sätze davor, mit vergebenen Breakchancen Sinners.

Nun gegen dänischen Qualifikanten

Der Weltranglisten-Erste ließ sich jedoch nicht beirren und schlug schließlich zum 3:2 zu. In der Folge ließ Sinner, der im gesamten Match keinen einzigen Breakball zuließ, bei eigenem Service nichts mehr anbrennen.

Nächster Gegner des Südtirolers ist der dänische Qualifikant Elmer Möller, der gegen Gabriel Diallo beim Stand von 7:5 und 3:3 von der Aufgabe seines kanadischen Gegners profitierte.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid

