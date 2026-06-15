Ben Shelton: Das Set ist komplett

Bei den BOSS OPEN in Stuttgart holte sich Ben Shelton zum ersten Mal in seiner Karriere einen Titel aus Rasen. Der US-Amerikaner untermauerte damit seine Vielseitigkeit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 20:24 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton holte in Stuttgart den Titel

Seine Auftaktpartie in Stuttgart war für Ben Shelton erst am Freitagnachmittag um rund 17 Uhr beendet. Und gewissermaßen ein Vorbote dessen, was auf den topgesetzten US-Amerikaner bei den BOSS Open noch zukommen sollte. Denn Shelton musste auch in seinen drei nachfolgenden Matches über die volle Distanz - und wehrte im Halbfinale gegen Jiri Lehecka sogar zwei Matchbälle ab.

“Das war ziemlich stressig", sagte Shelton, der schon in seiner Zweitrundenpartie gegen Marcos Giron einen Matchball überstanden hatte, also nach dem Turniersieg in Stuttgart. “Ich habe es mir nicht gerade leicht gemacht, aber jeder Gegner, gegen den ich gespielt habe, hat meiner Meinung nach wirklich gut gespielt und es mir sehr schwer gemacht.”

Shelton 2026 schon auf jedem Belag erfolgreich

Auch das Finale gegen Taylor Fritz, der als Titelverteidiger nach Stuttgart gekommen war, war für Shelton ein ständiges Auf und Ab. “Taylor war heute während einer Phase des Spiels völlig unaufhaltsam”, meinte der Weltranglistenfünfte nach dem 6:4, 2:6 und 6:4-Erfolg. “Ich freue mich einfach, hier in Stuttgart meinen ersten Titel gewonnen zu haben."

Im Alter von nur 23 Jahren hat Shelton nunmehr auf jedem Belag zumindest einen Titel geholt. Im Grunde genommen hätte dem US-Amerikaner dafür die erste Saisonhälfte gereicht, hatte er vor dem Rasenturnier in Stuttgart 2026 doch auch schon in München (Sand) sowie in Dallas (Hartplatz) triumphiert.

Shelton in Halle gegen Kyrgios

Nach den Anstrengungen in Baden-Württemberg sei er “ziemlich erschöpft”, insbesondere der Finalsieg gegen “einen der besten Rasenspieler der Welt” gebe ihm aber viel Selbstvertrauen, so Shelton. Er habe bei den BOSS OPEN den ersten Schritt gemacht, um “in dieser Rasensaison in den Rhythmus zu kommen, den ich mir wünsche”.

Weiter geht es für Shelton in dieser Woche beim ATP-500-Turnier in Halle/Westfalen. Dort wartet auf den 23-Jährigen zum Auftakt mit dem Duell gegen den ehemaligen Wimbledon-Finalisten Nick Kyrgios eine interessante Aufgabe.