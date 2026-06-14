BOSS OPEN: Shelton entthront Fritz als Stuttgart-Champion

Ben Shelton hat mit einem 6:4, 2:6 und 6.4 gegen Titelverteidiger Taylor Fritz die BOSS OPEN 2026 in Stuttgart gewonnen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 16:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Sascha Feuster / BOSS OPEN Ben Shelton ist der neue Champion in Stuttgart

Boris Becker war im Publikum des Endspiels der BOSS OPEN 2026, ebenso wie Matteo Berrettini. Und die beiden Rasen-Experten bezeugten ein Match zwischen Ben Shelton und Taylor Fritz, in dem es auch einen anderen Sieger hätte geben können. Aber Shelton zeigte sich in kritischen Situationen immer wieder zur Stelle, wehrte einen Breakball nach dem anderen seines Landsmannes ab.

Und Fritz zeigte im neunten Spiel des dritten Satzes Wirkung. Bei Breakball Shelton traf der Titelverteidiger eine Vorhand nur mit dem Rahmen, Shelton ging mit 5:4 in Führung. Und gab im letzten Spiel nur noch einen Punkt ab.

Erster Titel für Shelton auf Rasen

Für Shelton ist es bereits der zweite Turniersieg auf deutschem Boden 2026: Denn vor wenigen Wochen reüssierte der Linkshänder ja schon beim 500er in München, damals im Endspiel gegen Flavio Cobolli. Der Coup in Stuttgart war nun der erste auf Rasen für Shelton. Der gewissermaßen auch seine Position als US-amerikanische Nummer eins untermauerte. Schließlich hat er gegen Fritz in diesem Jahr auch schon das Finale in Dallas gewonnen.

Aus deutscher Sicht erfreulich ist der Wettbewerb im Doppel verlaufen. Denn da holten Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff mit einem 7:6 (2), 3:6 und 11:9 gegen Daniil Glinka und Stefanos Sakellaridis das Championat.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart

