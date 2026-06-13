BOSS OPEN: Taylor Fritz fehlt noch ein Sieg zur Titelverteidigung

Taylor Fritz ist mit einem souveränen 6:4 und 6:4 gegen Alexander Bublik in das Endspiel der BOSS OPEN in Stuttgart eingezogen. Dort trifft er morgen entweder auf Ben Shelton oder Jiri Lehecka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 14:57 Uhr

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Die Sonne hat sich in Stuttgart endlich zurückgemeldet. Und da lässt sich der Titelverteidiger eben auch nicht lumpen. Denn Taylor Fritz steht nach einem 6:4 und 6:4 gegen Alexander Bublik wie schon im Vorjahr im Finale beim TC Weissenhof.

Dabei hatte die Partie aus Sicht von Fritz gar nicht so gut begonnen, denn Bublik gelang ein frühes Break. Das konnte der Kasache aber nicht lange behaupten. Und Fritz war eben in den entscheidenden Momenten da - und zwar jeweils m zehnten Spiel beider Sätze, in dem er Bublik dessen Aufscjlag abnahm.

Shelton am Samstag mit Doppelschicht

Damit spielt Taylor Fritz morgen um seinen elften Titel auf der ATP-Tour. Den bislang letzten hatte der US-Amerikaner im vergangenen Jahr in Eastbourne geholt, ebenfalls auf Rasen.

Der Endspielgegner wird noch ermittelt. Denn Ben Shelton, die Nummer eins in Stuttgart 2026, muss im zweiten Teil seiner samstäglichen Doppelschicht noch gegen Jiri Lehecka ran. Die erste hat Shelton gegen den japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro vor dem Match zwischen Fritz und Bublik erfolgreich gestaltet.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart