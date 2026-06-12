BOSS OPEN: Hanfmann und Struff stehen im Doppelfinale

Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff stehen im Endspiel der Doppelkonkurrenz bei den BOSS OPEN. Das deutsche Duo siegte im Halbfinale im Stuttgarter Weissenhof gegen Vasil Kirkov und Lucas Miedler mit 6:4, 3:6 und 11-9.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 21:20 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff spielen in Suttgart um den Doppeltitel.

Die Fans beim ATP-250er-Turnier im Tennisclub Weissenhof dürfen sich am Sonntag auf deutsche Teilnehmer in den Endspielen freuen. Denn Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff siegten am Freitagabend in einem engen Halbfinalduell gegen den Österreicher Lucas Miedler und seinem “Ersatzpartner” Vasil Kirkov aus den USA.

Nachdem beide Teams jeweils einen Satz für sich entscheiden konnten, sahen die Zuschauer einen Matchtiebreak, der an Spannung und Dramatik alles zu bieten hatte. Nach dem 6:7 aus Sicht der späteren Sieger zogen Kirkov und Miedler das Tempo an und hatten zwei Punkte später mit drei Matchbällen die Chance auf den Finaleinzug.

Pütz und Petzschner letzte deutsche Sieger

Doch Hanfmann und Struff gaben sich mit der Hilfe des Publikums nicht auf und wehrten alle drei Matchbälle erfolgreich ab. Kirkov und Miedler konnten sich davon nicht mehr erholen und sollten keinen weiteren Punkt mehr im Match erzielen. Damit gingen die letzten fünf Punkte an das deutsche Duo, das nun um den Titel spielen darf.

Die Endspielgegener werden erst am Samstag ermittelt. Das topgesetzte Duo um den Portugiesen Francisco Cabral und Nikola Mektic aus Kroatien geht dabei als Favorit gegen den Esten Daniil Glinka und Stefanos Sakellaridis aus Griechenland in die Partie. Das letzte deutsche Duo, das in Stuttgart die Doppeltrophäe mitnehmen durfte, war die Kombination aus Tim Pütz und Philipp Petzschner im Jahr 2018.

Hier das komplette Doppel-Tableau der BOSS OPEN