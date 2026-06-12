BOSS OPEN: Titelverteidiger Fritz im Halbfinale, Topgesetzter Shelton muss warten

Bei den BOSS OPEN im Stuttgarter Weissenhof hat Taylor Fritz das Halbfinalticket gelöst. Der Vorjahressieger setzte sich gegen Mattia Bellucci mit 5:7, 7:5 und 7:5. Ben Shelton wird seine Viertelfinalpartie hingegen erst am Samstag beenden können.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 20:53 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz möchte seinen Titel in Stuttgart gerne verteidigen.

Für Taylor Fritz ist die Titelverteidigung beim ATP 250er-Turnier in Suttgart nur noch zwei Siege entfernt. Der Weltranglistenneunte siegte in einem engen Rasenfight gegen den Italiener Mattia Bellucci nach Satzrückstand in 2:27 Stunden Spielzeit. Das verlorene Aufschlagspiel zum Ende des ersten Satzes war der einzige Aufschlagverlust an diesem Tag vom US-Amerikaner. In den Sätzen zwei und drei machte es Fritz seinem Kontrahenten dann nach und breakte jeweils zum Ende der Durchgänge.

Fritz trifft am Samstag in der Runde der letzten vier Spieler auf Alexander Bublik. Der Kasache, in der Weltrangliste zwei Plätze hinter Taylor Fritz geführt, setzte sich gegen den aufschlagstarken Giovanni Mpetshi Perricard nach zwei Tiebreaks durch. Im gesamten Match gelang keinem Spieler ein Break. Am Ende der beiden Sätze behielt dann Bublik jeweils verdient die Oberhand.

Lehecka knackt Tiafoe und wartet auf seinen Halbfinalgegner

Ebenfalls im Halbfinale steht Jiri Lehecka, der am Abend Frances Tiafoe in zwei Sätzen besiegte. Der Zwölfte des ATP-Rankings nutzte im ersten Satz den Aufschlagverlust Tiafoes zum 5:4 und servierte nach abgewehrtem Breakball zum Satzgewinn aus. Im zweiten Satz wehrte Lehecka beim Stand von 5:6 zunächst zwei Satzbälle für Tiafoe ab, um anschließend im Tiebreak den Halbfinaleinzug fix zu machen.

Der Kontrahent von Jiri Lehecka steht allerdings noch nicht fest. Der topgesetzte Ben Shelton musste seine zweite Partie des Tages gegen Sho Shimabukuro am Abend nach dem ersten Satz wegen der einbrechenden Dunkelheit pausieren. Überraschend geht der favorisierte Shelton am Samstag mit einem 4:6-Satzrückstand gegen den Japaner in die Wiederaufnahme. Shimabukuro belegt aktuell Rang 104.

Sollte Shelton den Halbfinaleinzug doch noch schaffen, würden in der Vorschlussrunde die vier topgesetzten Spieler des Turniers den Titel unter sich ausmachen. Hinter Shelton als Nummer eins im Turnier wird Titelverteidiger Taylor Fritz geführt. Alexander Bublik und Jiri Lehecka folgten bei Auslosung auf den Positionen drei und vier. Die Fans in Stuttgart dürfen sich also am Sonntag auf einen namhaften Titelträger freuen.

Hier das Einzel-Tableau bei den BOSS OPEN