BOSS OPEN: Shelton wehrt Matchball ab, Bublik schon im Halbfinale

Ben Shelton hat nach langem Warten und mit viel Mühe das Viertelfinale der BOSS OPEN in Stuttgart erreicht. Bereits im Halbfinale steht Alexander Bublik.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 17:25 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton gewann in drei Sätzen

Ben Shelton hat erst am späten Freitagnachmittag das Viertelfinale der BOSS OPEN in Stuttgart komplettiert. Der topgesetzte US-Amerikaner besiegte seinen Landsmann Marcos Giron nach hartem Kampf mit 6:7 (4), 6:4 und 7:6 (5).

Die Fortsetzung der am Donnerstagabend abgebrochenen Partie verzögerte sich wegen Regenschauern zunächst um einige Stunden. Erst um 15:30 Uhr betraten die Protagonisten beim Stand von 4:4 im zweiten Satz den Platz, Shelton erwischte den besseren Start und glich dank zwei Spielgewinnen in Folge aus.

Shelton und Bublik nervenstark

Im dritten Satz vergab Giron einige Chancen: Der 32-Jährige verspielte eine 3:0-Führung und vergab etwas später beim Stand von 5:4 einen Matchball bei Aufschlag Shelton. Auch im Tiebreak lag der Außenseiter schon 5:3 vorne, mit vier Punkten in Folge wusste Shelton das Match aber noch zu seinen Gunsten zu entscheiden. Die Nummer eins des Turniers bekommt es später am Freitag im Viertelfinale mit dem Japaner Sho Shimabukuro zu tun.

Bereits im Halbfinale der BOSS OPEN steht Alexander Bublik. Der an Position drei gesetzte Kasache besiegte den aufschlagstarken Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard in einem Match ohne Breakball mit 7:6 (5) und 7:6 (3). Bublik trifft in der Vorschlussrunde auf Titelverteidiger Taylor Fritz oder Mattia Bellucci.

Hier das Einzel-Tableau bei den BOSS OPEN