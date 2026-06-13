BOSS OPEN: Marathonmann Ben Shelton fixiert Finale der US-Boys gegen Taylor Fritz

Ben Shelton ist mit einem 6:7 (4), 7:6 (14) und 7:6 (6) in das Endspiel der BOSS OPEN 2026 in Stuttgart eingezogen. Dort geht es morgen gegen Landsmann Taylor Fritz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 18:47 Uhr

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© Sascha Feuster / BOSS OPEN Ben Shelton hat mal wieder sein großes Kämpferherz bewiesen

Ein Sieg noch, dann hätte Ben Shelton ein kleines deutsche Double beisammen. Denn nach seinem Triumph in München Mitte April steht der US-amerikanische Linkshänder nun auch im Endspiel der BOSS OPEN in Stuttgart. Dazu muss Shelton wieder an seine Grenzen gehen: Denn im Tiebreak des zweiten Satzes hatte Jiri Lehecka schon mehrere Matchbälle. Und auch im Tiebreak von Durchgang zwei führte der Tscheche mit 5:4 und hatte zwei Aufschläge zur Disposition.

Aber Shelton kämpfte sich in gewohnter Manier zurück, auch wenn er bei 6:5 noch einen Matchball ausließ. Der zweite Versuch saß dann - nach einer Spielzeit von 2:53 Stunden. Auch nicht alltäglich für ein Match auf Rasen.

Shelton führt im Head-to-Head gegen Fritz mit 2:1

Im morgigen Endspiel geht es gegen Taylor Fritz. Der Titelverteidiger konnte sich gegen Alexander Bublik vom Ergebnis her glatt mit 6:4 und 6:4 durchsetzen. Tatsächlich fiel die Entscheidung aber immer erst im zehnten Spiel der beiden Sätze.

Fritz und Shelton sind sich in diesem Jahr schon im Finale des 500ers in Dallas gegenüber gestanden. Damals hatte Shelton mit 7:5 im dritten Satz die Oberhand behalten. Darber hinaus gab es erst zwei Treffen der beiden: 2025 in Toronto gewann Ben Shelton das Halbfinale in drei Sätzen, im Jahr davor siegte Fritz in der zweiten Runde von Indian Wells in drei Durchgängen.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart