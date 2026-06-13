ATP HalleWestfalen: Zverev eröffnet gegen Kopriva, im Viertelfinale könnte Bublik warten

Alexander Zverev wird sein erstes Match nach dem Gewinn der French Open beim ATP-Tour-500-Turnier in HalleWestfalen gegen Vit Kopriva bestreiten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 17:38 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev ist in HalleWestfalen an Position eins gesetzt

Alexander Zverev ist seit ein paar Tagen in HalleWestfalen konnte sich also schon an die Bedingungen gewöhnen, die dort im Jahr 2026 herrschen. Zverev startet als frisch gekürter Grand-Slam-Champion und als Nummer eins der Setzliste in das traditionelle ATP-Tour-500-Turnier. Zum Auftakt geht es gegen Vit Kopriva, danach gegen den Sieger in der Partie zwischen Joao Fonseca und Yannikc Hanfmann.

Geht es nach der Papierform, dann träfe Zverev im Viertelfinale auf den Titelverteidiger: Denn 2025 hat ja Alexander Bublik den Titel in Halle geholt.

Fritz und Shelton in der oberen Tableau-Hälfte

An Nummer zwei gereiht startet Félix Auger-Aliassime, der den Portugiesen Nuno Borges zugelost bekommen hat. Der nominelle Viertelfinal-Gegner von “FAA” ist Flavio Cobolli, der in Roland-Garros ja gegen Zverev im Finale verloren hat.

Die starke US-amerikanische Fraktion mit Ben Shelton und Taylor Fritz ist im zweiten Viertel konzentriert. Wouraus sich ja der potenzielle Halbfinal-Gegner von Alexander Zverev rekrutiert. Spannend: Shelton muss gleich zum Auftakt gegen Nick Kyrgios ra.

Zwei weitere Deutsche sind mit einer Wildcard dabei: Youngster Max Schönhaus bekommt es mit Learner Tien zu tun, Daniel Altmaier beginnt gegen einen Qualifikanten.