Alexander Zverev in HalleWestfalen angekommen

Die Vorfreude auf die 33. TERRA WORTMANN OPEN wächst: Alexander Zverev ist bereits am Mittwochabend in Ostwestfalen eingetroffen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 17:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Nach seiner Landung am Flughafen Paderborn/Lippstadt wurde Deutschlands bester Tennisspieler per Shuttle nach Halle/Westfalen gebracht, wo ihn Turnierdirektor Ralf Weber und Sven Wortmann als Vertreter der Wortmann AG mit einer eigens angefertigten Eiffelturm-Torte willkommen hießen.

Das süße Gebäck war natürlich eine Anspielung auf Zverevs Triumph in Paris bei den French Open, mit dem sich der 29-Jährige am vergangenen Sonntag den lang ersehnten Traum vom Grand-Slam-Titel erfüllt hat. Erstmals tritt Zverev damit als Major-Sieger bei den TERRA WORTMANN OPEN an. „Ich bin jetzt zum zwölften Mal nach Halle gekommen. Natürlich ist es jetzt mein Ziel, auch hier zum ersten Mal zu gewinnen", sagte Zverev, der bei seiner Ankunft am späten Mittwochabend ein Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft trug.

„Dass ein Superstar wie Alexander bereits vier Tage vor dem Turnierstart anreist, zeigt, wie wohl er sich bei uns fühlt und wie groß sein Ehrgeiz ist. Er möchte sich optimal auf das Turnier vorbereiten und erstmals auch hier den Titel gewinnen. Das ist ein starkes Signal und eine große Wertschätzung für unsere Veranstaltung", sagt Turnierdirektor Ralf Weber.

Alexander Zverev stand beim ostwestfälischen Rasenklassiker bereits zweimal im Finale: 2016 unterlag er Florian Mayer in drei Sätzen, 2017 musste er sich Roger Federer geschlagen geben. In den vergangenen drei Jahren erreichte er zudem jeweils das Halbfinale und gehörte damit konstant zum engsten Favoritenkreis.

„Alexander hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der prägenden Gesichter unseres Turniers entwickelt. Seine Leistungen auf und neben dem Platz begeistern die Fans. Nach seinem Triumph bei den French Open nun nach Halle zu kommen, ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns sehr, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Sven Wortmann, geschäftsführender Gesellschafter und Vertreter der Wortmann AG.

Auch bei den Tennisfans ist die Begeisterung deutlich spürbar. Die Nachfrage nach Tickets bleibt hoch, für den Turnierauftakt am Montag sind nur noch wenige Restkarten an der Tageskasse der heristo-arena erhältlich. Viele Zuschauer hoffen zudem darauf, Deutschlands Nummer eins bereits am Qualifikationswochenende hautnah erleben zu können.

Am Sonntag wird Alexander Zverev um 14.00 Uhr auf dem Centre Court für seinen Triumph bei den French Open geehrt. Am Nachmittag steht zudem eine Autogrammstunde mit dem Publikumsliebling auf dem Programm. Traditionell ist der Eintritt am Qualifikationswochenende – also am Samstag und Sonntag – frei. Tennisfans haben damit die Gelegenheit, internationale Spitzenprofis und vielversprechende Nachwuchstalente aus nächster Nähe zu erleben und zugleich den French-Open-Sieger in Halle willkommen zu heißen.

Bemerkenswert ist dabei auch ein Blick in die Turniergeschichte: Tatsächlich ist es erst das fünfte Mal, dass ein aktueller French-Open-Sieger in Halle/Westfalen antritt. Zuvor waren es Carlos Moyá im Jahr 1998, Yevgeny Kafelnikov 1996 sowie Rafael Nadal in den Jahren 2006, 2012 und 2014.

Mit Alexander Zverev führt nun erneut einer der aktuell besten Tennisspieler der Welt das hochkarätig besetzte Teilnehmerfeld der 33. TERRA WORTMANN OPEN an. Die Voraussetzungen für eine außergewöhnliche Turnierwoche sind geschaffen – und vielleicht gelingt Deutschlands Nummer eins in diesem Jahr tatsächlich der ersehnte erste Titelgewinn auf dem Rasen von Halle/Westfalen.