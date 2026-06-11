ATP HalleWestfalen: Hanfmann und Altmaier mit Wildcard im Hauptfeld

Turnierdirektor Ralf Weber hat weitere Wildcards für die 33. TERRA WORTMANN OPEN vergeben. Der ATP-500-Rasenklassiker, der vom 15. bis 21. Juni 2026 in Halle/Westfalen stattfindet, setzt dabei voll auf die deutsche Karte. Wildcards für das 32-köpfige Hauptfeld erhalten die beiden deutschen Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann.

von PM

zuletzt bearbeitet: 10.06.2026, 21:42 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann darf fix mit einem Platz im Hauptfeld von HalleWestfalen planen

„Daniel hat in Stuttgart bei seiner unglücklichen Niederlage gegen Frances Tiafoe einmal mehr bewiesen, dass er ein beherzter Kämpfer ist. Die Wildcard ist bei ihm in guten Händen“, begründet Turnierdirektor und geschäftsführender Gesellschafter Ralf Weber seine Entscheidung. Für den 27-jährigen Altmaier (ATP 85) ist es der vierte Versuch, bei den TERRA WORTMANN OPEN die zweite Runde zu erreichen.

Yannick Hanfmann (ATP 59) bewies unlängst in Stuttgart seine Qualitäten auf Rasen und schlägt zum siebten Mal in Ostwestfalen auf. Dank der Wildcard steht der 34-Jährige zum vierten Mal im Hauptfeld der TERRA WORTMANN OPEN. „Es ist immer unser Ziel, den heimischen Tennisfans die besten deutschen Spieler zu präsentieren – und dazu gehört Yannick Hanfmann momentan zweifellos“, betont Ralf Weber. Die erste Wildcard ist bereits an Nick Kyrgios vergeben.

Im Doppelwettbewerb erhalten Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann ebenfalls eine Wildcard. Das Duo bildet neben den Titelverteidigern Kevin Krawietz und Tim Pütz sowie Jakob Schnaitter und Mark Wallner das dritte deutsche Doppel im Teilnehmerfeld. „Damit kommen die deutschen Tennisfans im Doppel bei uns besonders auf ihre Kosten“, freut sich Weber.

Außerdem werden zwei junge deutsche Talente für ihre zuletzt starken Leistungen mit Wildcards für die Qualifikation belohnt. Der 22-jährige Tom Gentzsch (ATP 229) feierte bei den French Open sein Grand-Slam-Debüt und in Stuttgart seine Premiere auf Rasen. Der 18-jährige Jamie MacKenzie (ATP 913) feierte am vergangenen Wochenende an der Seite von Vincent Jakob Reisach bei den French Open den Grand-Slam-Titel im Junioren-Doppel. Beide Nachwuchsprofis erhalten die Gelegenheit, wichtige Erfahrungen auf der großen Tennisbühne zu sammeln.

„Mit Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Tom Gentzsch und Jamie MacKenzie präsentieren sich gleich mehrere deutsche Profis vor heimischem Publikum. Es freut uns besonders, dass wir mit unseren Wildcards sowohl etablierte Spieler als auch aufstrebende Talente unterstützen können“, sagt Sven Wortmann, geschäftsführender Gesellschafter und Vertreter der Wortmann AG.

Bei den 33. TERRA WORTMANN OPEN werden acht der aktuell besten 13 Tennisprofis der Welt aufschlagen. Neben Alexander Zverev (Deutschland/ATP 3) haben weitere Topspieler ihr Kommen angekündigt: Felix Auger-Aliassime (Kanada/ATP 4), Ben Shelton (USA/ATP 5), Daniil Medvedev (Russland/ATP 8), Taylor Fritz (USA/ATP 9), Flavio Cobolli (Italien/ATP 10), Titelverteidiger Alexander Bublik (Kasachstan/ATP 11) sowie Andrey Rublev (Russland/ATP 13).

Die Vorfreude auf die 33. TERRA WORTMANN OPEN ist auch bei den Fans deutlich spürbar: Für den Turnierstart am Montag ist der Centrecourt, der 11.500 Fans Platz bietet, nahezu ausverkauft, an der Tageskasse gibt es aber noch Restkarten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, mit einem Groundticket auf das Gelände zu kommen und sich die Spiele auf den Nebenplätzen anzuschauen.

Für die weiteren Turniertage sind noch Eintrittskarten erhältlich unter terrawortmann-open.de.