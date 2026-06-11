Gewinnspiel: Mit UGREEN zum Finale der TERRA WORTMANN OPEN in HalleWestfalen

Ihr wollt beim Finale der TERRA WORTMANN OPEN in Halle Westfalen am 21.06.2026 dabei sein? Mit UGREEN, tennisnet und ein bisschen Glück ist das möglich!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 14:20 Uhr

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© UGREEN Mit UGREEN könnt Ihr beim Finale in HalleWestfalen dabei sein

Die Rasensaison auf der ATP-Tour ist in vollem Gang. Und aus deutscher Sicht gibt es das Highlight wie immer in HalleWestfalen. Nicht zuletzt deshalb, weil Alexander Zverev erstmals als Grand-Slam-Champion anreist. Und schließlich sind die TERRA WORTMANN OPEN ja auch das einzige Event in der ATP-Tour-500-Kategorie auf Rasen, das in Deutschland ausgetragen wird.

Und mit etwas Glück könnt Ihr dabei sein. Und dafür ist UGREEN verantwortlich!

UGREEN, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, ist offizieller Partner der Terra Wortmann Open 2026, einem der wichtigsten Rasentennisturniere. UGREEN wird dabei nicht nur vor Ort Besucher:innen mit Strom versorgen, sondern auch spannende Aktivitäten anbieten, die den Besuch noch unterhaltsamer gestalten.

Was gibt es zu gewinnen? tennisnet und UGRENN verlosen 1 x 2 Tickets für das Finale der TERRA WORTMANN OPEN am 21.06.2026.

Wie ihr an die Tickets kommt? Meldet euch einfach unter diesem Link beim Newsletter an. Und das Beste daran? Ihr könnt zusätzlich TERRA WORTMANN OPEN Merch und UGREEN Air Editions gewinnen. Wir drücken die Daumen!