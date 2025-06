ATP Halle/Westfalen: Bublik siegt sich gegen Medvedev zum Titel

Mit einer spielerisch starken und zugleich geduldigen Leistung besiegte der Kasache Alexander Bublik im Endspiel des ATP-500er-Turniers in Halle den Russen Daniil Medvedev und holte sich damit nach 2023 seinen zweiten Titel in Westfalen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 22.06.2025, 16:46 Uhr

© Getty Images Mit seinem Finalerfolg gegen Daniil Medvedev krönte sich Alexander Bublik mit seinem zweiten Titel in Halle/Westfalen.

Eine Chance, die statistisch fast nicht da ist, galt es für Alexander Bublik im Endspiel des ATP-500er-Rasenturniers in Halle zu nutzen, schließlich musste sich der Kasache seinem Gegner Daniil Medvedev in allen vorherigen sechs Aufeinandertreffen geschlagen geben. Immerhin konnte er ebenfalls einen Titel auf Rasen gewinnen und das 2023 sogar an Ort und Stelle in Westfalen.

Nachdem der 29-jährige Medvedev zum Auftakt im ersten Spiel eine Break-Chance vergab, fand auch der 27-jährige Bublik seinen Rhythmus bei eigenem Service, was sich in glatten Aufschlagspielen widerspiegelte. Beim Stand von 4:3 zündete der Kasache jedoch den Turbo. Erst nahm er seinem Gegner den Aufschlag zu Null ab, besiegelt mit einem krachenden Rückhand-Winner, anschließend servierte er ohne Verlustpunkt aus und fixierte mit einem Ass den Gewinn des ersten Durchgangs nach knapp einer halben Stunde.

Auch im zweiten Akt agierte Bublik mutig und nahm weiter mehr Risiko. Im dritten Spiel erspielte sich der Weltanglisten-45. zwei laufende Break-Chancen, musst diese aber verstreichen lassen. Auch im siebten Spiel konnte er eine Möglichkeit nicht verwerten. Und so kämpfte sich der an Nr. 3 gesetzte Medvedev in den Tiebreak und legte eine schnelle 4:1-Führung auf den Court. Doch Bublik wurde seinem Titel als Zauberer von Halle mal wieder gerecht und drehte den Entscheider mit fünf erfolgreichen Punkten in Folge. Mit einem Aufschlag-Winner finalisierte er den 6:3, 7:6 (4)-Erfolg nach 80 Minuten und triumphierte damit nach 2023 zum zweiten Mal auf dem Rasen von Halle.

