ATP HalleWestfalen: Alexander Zverev scheitert im Halbfinale an Angstgegner Daniil Medvedev

Alexander Zverev ist im Halbfinale des ATP-500-Turniers von HalleWestfalen ausgeschieden. Die deutsche Nummer eins unterlag Daniil Medvedev mit 6:7 (3), 7:6 (1) und 4:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 18:17 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev streckte sich vergeblich

In der Vorwoche Taylor Fritz, nun Daniil Medvedev: Alexander Zverev hat innerhalb weniger Tage auch gegen seinen zweiten großen Angstgegner auf der Tour verloren. Der Deutsche unterlag dem ehemaligen Weltranglistenersten im Halbfinale des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen nach großem Kampf mit 6:7 (3), 7:6 (1) und 4:6.

Nachdem im ersten Durchgang keinem der beiden Spieler ein Break gelang, musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem war Medvedev deutlich solider als Zverev, dementsprechend sicherte sich der US-Open-Champion von 2021 verdientermaßen den Eröffnungssatz.

Zverev wehrt Matchbälle ab und erzwingt dritten Satz

Im zweiten Abschnitt gelang Medvedev ein frühes Break zum 2:0, Zverev schlug umgehend zurück. Beim Stand von 6:5 fand der Russe insgesamt drei Matchbälle vor, der Lokalmatador wehrte diese unter großem Jubel des Publikums allerdings ab und stellte nach einem beeindruckenden Tiebreak den Satzausgleich her.

Zverev konnte den Schwung jedoch nicht mitnehmen und musste seinen Aufschlag im dritten Spiel des dritten Satzes abgeben. Diesen Vorsprung ließ sich Medvedev nicht mehr nehmen: Nach 2:59 Stunden Spielzeit durfte der 29 Jährige über den 7:6 (3), 6:7 (1) und 6:4-Erfolg und seine erste Endspiel-Teilnahme seit 15 Monaten jubeln.

Hoffnung auf Heimsieg im Doppel

Medvedev feierte damit seinen vierten Sieg in Folge gegen Zverev, von den jüngsten 14 Begegnungen gingen nur zwei an den gebürtigen Hamburger. Insgesamt liegt Medvedev, der im Finale auf Alexander Bublik oder Karen Khachanov trifft, im Head to Head nun mit 13:7 voran.

Immerhin im Doppel dürfen die deutschen Tennisfans noch auf einen Heimsieg hoffen: Das topgesetzte Duo Kevin Krawietz/Tim Pütz setzte sich gegen den Österreicher Lucas Miedler und seinen portugiesischen Partner Francisco Cabral mit 7:6 (6) und 6:4 durch. Im Endspiel treffen die beiden auf Simone Bolelli und Andrea Vavassori aus Italien.

