ATP HalleWestfalen live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniil Medvedev treffen im Halbfinale des ATP-500-Turniers in HalleWestfalen aufeinander. Das Match gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Eurosport, im Livestream bei Discovery+ sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.06.2025, 16:13 Uhr

Nach souveränem Auftakt gegen den US-Amerikaner Marcos Giron musste Alexander Zverev beim ATP-500-Turnier in Halle Schwerstarbeit verrichten. Dem hartumkämpften Dreisatz-Erfolg gegen den Italiener Lorenzo Sonego konnte er in der Begegnung gegen dessen Landsmann Flavio Cobolli gerade noch den Gang in den dritten Satz verhindern.

Im Halbfinale bekommt es der Hamburger mit dem ehemaligen US-Open-Sieger Daniil Medvedev zu tun, gegen den er bereits zum 20. Mal auf der Tour treffen wird. Nachdem der 28-jährige Zverev fünf von den ersten sechs Duellen gegen den Russen für sich entscheiden konnte, kippte das Momentum schwer in die Richtung seines Gegners. Von den folgenden 13 Partien konnte der deutsche Davis-Cup-Sieger nur noch zwei für sich entscheiden, womit vor der Begegnung auf dem westfälischen Rasen die Gesamtbilanz von 12:7 für den 29-jährigen Medvedev notiert war. Der Weltranglisten-11. spazierte bislang ohne Satzverlust durchs Turnier.

Zverev vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream!

Hier das Einzel-Tableau aus Halle/Westfalen