ATP Halle: Trotz Halbfinaleinzug steht Zverev unter Druck

Alexander Zverev steht erneut im Halbfinale von Halle. Der Weg dorthin war allerdings deutlich härter als erhofft. Gegen den Italiener Flavio Cobolli musste Deutschlands Nummer eins alles aufbieten, um den Pflichtsieg über die Ziellinie zu bringen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 16:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev und die deutsche Rasenmission

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Liveticker

Arbeitssieg mit Anlauf

Alexander Zverev erwischte zunächst einen guten Start in die Partie. Früh gelang ihm das Break zum 2:1. Obwohl Flavio Cobolli im weiteren Verlauf sechs Breakchancen hatte, blieb der Deutsche nervenstark und holte sich den ersten Satz mit 6:4. Wie so oft war seine Aufschlagleistung in den kritischen Momenten der Schlüssel zur Satzführung.

Im zweiten Durchgang wackelte Zverev dann etwas mehr. Beim Stand von 2:2 ließ er zwei eigene Breakbälle ungenutzt, danach entwickelte sich ein enges Duell auf Augenhöhe. Die Entscheidung musste im Tiebreak fallen – und auch dort wurde es nochmal dramatisch: Erst mit 8:6 konnte Zverev schließlich den Sack zumachen.

Damit zieht Zverev wie schon im Vorjahr ins Halbfinale von Halle ein. Heuer will er es allerdings besser machen: 2024 war dort gegen Hubert Hurkacz Endstation. Der Druck ist groß, denn nach einer bislang wechselhaften Rasensaison zählt für Zverev jeder Sieg, so hart er auch erarbeitet ist.

Medvedev souverän

Zuvor hatte sich Daniil Medvedev als erster Spieler für das morgige Halbfinale. Der Russe setzte sich mit 6:4, 6:3 gegen den jungen Amerikaner Alex Michelsen durch, brauchte dafür allerdings ganze sieben Matchbälle. Zwischenzeitlich wurde es kurios: Beim Stand von 3:1 im zweiten Satz wurde Medvedev durch starkes Nasenbluten gestoppt. Nach einer kurzen Liegepause kehrte er zurück und beendete die Partie souverän. Mit diesem Sieg wird Medvedev am Montag wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehren.

Hier das Einzeltableau von Halle