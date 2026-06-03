Champions kehren zurück: Hochkarätiges Doppelfeld für die 33. TERRA WORTMANN OPEN

Die ATP hat die offizielle Meldeliste für den Doppelwettbewerb der 33. TERRA WORTMANN OPEN veröffentlicht. Das ATP-500-Turnier in der heristo-arena darf sich erneut auf ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld mit zahlreichen Topspielern und erfolgreichen Rasenspezialisten freuen.

von PM

zuletzt bearbeitet: 04.06.2026, 09:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© TERRA WORTMANN OPEN Kevin Krawietz und Tim Pütz spielen auch 2026 in HalleWestfalen

Angeführt wird das Feld von den Italienern Simone Bolelli und Andrea Vavassori, die 2024 den Doppeltitel in Halle gewinnen konnten und im vergangenen Jahr erneut das Finale erreichten. Dort mussten sie sich den deutschen Publikumslieblingen Kevin Krawietz und Tim Pütz geschlagen geben. Das deutsche Davis-Cup-Duo feierte damit seinen ersten gemeinsamen Titel bei den TERRA WORTMANN OPEN, für Krawietz war es bereits der zweite Triumph in Halle nach seinem Erfolg im Jahr 2021. Besonders aus deutscher Sicht dürfen sich die Fans auf die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz freuen. Das deutsche Davis-Cup-Doppel gewann im vergangenen Jahr erstmals gemeinsam den Titel in Halle und geht auch 2026 als eines der stärksten Teams der ATP Tour an den Start. Darüber hinaus stehen mit Jakob Schnaitter und Mark Wallnerweitere deutsche Doppelspieler auf der Meldeliste und unterstreichen die starke nationale Präsenz im Wettbewerb.

Mit Marcelo Melo steht zudem einer der erfolgreichsten Doppelspieler der Turniergeschichte auf der Meldeliste. Der Brasilianer gewann den Titel in Halle bereits mehrfach und zählt seit Jahren zu den prägenden Gesichtern des Wettbewerbs.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen zudem mehrere Topspieler aus dem Einzel. Mit Alexander Zverev, Ben Shelton, Tomáš Macháč und Flavio Cobolli haben sich gleich mehrere international erfolgreiche ATP-Profis für den Doppelwettbewerbe angekündigt. Die Teilnahme dieser Spieler unterstreicht den hohen Stellenwert der TERRA WORTMANN OPEN und verspricht den Zuschauernattraktive Begegnungen mit zahlreichen bekannten Gesichtern der ATP Tour. Insgesamt umfasst die veröffentlichte Meldeliste 13 direkt akzeptierte Teams. Komplettiert wird das 16er-Feld durch zwei Wildcards und ein Qualifikanten-Team.

„Das Doppel gehört seit vielen Jahren zu den Aushängeschildern unseres Turniers. Mit den Titelverteidigern Krawietz/Pütz, den ehemaligen Champions Bolelli/Vavassori und weiteren international erfolgreichen Teams dürfen sich die Fans auch in diesem Jahr auf Weltklasse-Tennis auf Rasen freuen. Die Meldeliste unterstreicht einmal mehr den hohen Stellenwert der TERRA WORTMANN OPEN auf der ATP Tour“, sagt Turnierdirektor Ralf Weber.

Über die TERRA WORTMANN OPEN

Die TERRA WORTMANN OPEN gehören zur ATP-500-Kategorie und zählen zu den wichtigsten Rasenturnieren der Welt. Das Traditionsturnier in der heristo-arena HalleWestfalen gilt als eine der bedeutendsten Stationen auf dem Weg nach Wimbledon und begrüßt seit 1993 die internationale Tenniselite.