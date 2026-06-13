ATP 's-Hertogenbosch: De Minaur und Majchrzak ziehen ins Finale ein

Beim ATP 250er-Turnier in 's-Hertogenbosch steht die Final-Paarung fest. Während sich Alex de Minaur in seinem Halbfinal-Match klar gegen Adrian Mannarino durchsetzte, behielt Kamil Majchrzak gegen Daniil Medvedev die Oberhand.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 13.06.2026, 19:10 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur steht in 's-Hertogenbosch im Endspiel.

Der an Nummer zwei gesetzte De Minaur fegte Mannarino mit 6:4, 6:0 vom Platz und ist damit nur noch einen Sieg von seinem zweiten Titel in 's-Hertogenbosch entfernt. Der Titelträger von 2024 gab zwar früh zweimal seinen Aufschlag ab und geriet mit 2:4 in Rückstand, drehte dann jedoch auf und sicherte sich 10 Games in Folge.

„Ich bin überglücklich. Es war ein sehr kniffliges Match gegen einen schwierigen Gegner unter schwierigen Bedingungen“, sagte De Minaur in seinem Interview auf dem Platz. „Heute wurde nicht viel Topspin gespielt, was zu einigen interessanten Ballwechseln führte, und ich bin überglücklich, hier im Finale zu stehen."

Endspiel-Gegner ist etwas überraschend Kamil Majchrzak, der sich gegen die Nummer drei des Turniers, Daniil Medvedev, mit 7:6 (4) und 6:1 durchsetzte.

Der 30-jährige Pole steht am Sonntag zum ersten Mal überhaupt in einem Finale auf ATP-Level. Im Head-to-Head mit De Minaur liegt Majchrzak mit 0:2 zurück.

Hier das Einzel-Tableau in 's-Hertogenbosch