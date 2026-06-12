ATP 's-Hertogenbosch: Nächste Doppelschicht - Daniil Medvedev muss auch am Samstag nachsitzen

Beim ATP 250er-Turnier in 's-Hertogenbosch hat Daniil Medvedev auch am Freitagabend seine Partie nicht beenden können. Am Samstag wird der Russe gegen Marin Cilic in einem Entscheidungssatz um den Halbfinaleinzug spielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 19:35 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev musste am Freitag eine Doppelschicht schieben.

Der Regen meinte es auch in den Niederlanden in dieser Woche nicht immer gut mit dem Spielern. So sorgten Regenfälle beim Rasenturnier in 's-Hertogenbosch für Verzögerungen. Einer der Leidtragenden war auch Daniil Medvedev, der sein Achtelfinale gegen den jungen Niederländer Thijs Boogaard am Freitagmittag zunächst zu Ende spielen musste. Dies gelang mit einem 6:3, 4:6 und 7:6(6) nach einem echten Kraftakt. Der 17-jährige Boogaard agierte gegen die ehemalige Nummer eins unbekümmert, hatte nach knapp zweieinhalb Stunden jedoch das Nachsehen.

So ging es nach ein paar Stunden Pause für Daniil Medvedev weiter, der alterstechnisch nun ein ganz anderes Kaliber vor sich hatte. Marin Cilic forderte den 30-Jährigen. Cilic beendete seine Achtelfinal-Partie ebenfalls wenige Stunden zuvor gegen Nuno Borges in drei Sätzen und hatte auch gegen Medvedev zunächst das Nachsehen. Der erste Satz ging mit 6:2 deutlich an die achten der Weltrangliste, doch Cilic spielte im zweiten Durchgang seine Routine aus und sorgte mit einem 6:3 nach Sätzen für Gleichstand.

Auger-Aliassime fliegt, de Minaur und Mannarino spielen um Finalticket

Anschließend wurde die Partie nach 75 Minuten abgebrochen, da die drohende Dunkelheit ein sicheres Ende des dritten Satzes höchstwahrscheinlich nicht zulassen sollte. So müssen beide Kontrahenten am Samstag erneut nachsitzen. Feststeht bereits, dass der Sieger der Partie nicht auf den im Turnier topgesetzten Felix Auger-Aliassime treffen wird. Der Kanadier unterlag überraschend Kamil Majchrzak aus Polen mit 4:6 und 3:6

Das zweite Halbfinale bestreiten am Samstag Adrian Mannarino und Alex de Minaur. Franzose Mannarino setzte sich am Nachmittag gegen den Chinesen Zhizhen Zhang mit 7:6(4) und 6:3 durch. Alex de Minaur siegte gegen Mannarinos Landsmann Benjamin Bonzi, der aus der Qualifikation bis ins Viertelfinale vorgedrungen ist, in 68 Minuten klar mit 6:2 und 6:4. Sowohl Mannarino (2019) als auch de Minaur (2024) haben das Turnier in den Niederlanden bereits gewinnen können.

Hier das Einzel-Tableau in ´s-Hertogenbosch