Stuttgart, London, etc.: Heute sind Doppelschichten angesagt!

Rasentennis ist sensibel. Weshalb es heute an allen aktuellen Turnierstandorten zu Mehrfachbelegungen kommt. Wenn das Wetter hält.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.06.2026, 23:38 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© BOSS OPEN / Sascha Feuster Der Center Court in Stuttgart war am Donnerstag gut besucht

So unterschiedlich die Turniere beim TC Weissenhof in Stuttgart, im Londoner Queen´s Club und im niederländischen ´s-Hertogenbosch auch sind, eines haben sie doch gemeinsam: Nämlich den Umstand, dass es nirgendwo einen überdachten Court gibt. Was nur allzu verständlich ist. Aber natürlich bei unstetem Wetter auch schwierig.

Und so kommt es am heutigen Freitag überall zu einem ziemlich gedrängten Programm. So das Wetter hält. Einige Profis müssen auf jeden Fall mit Doppelschichten planen. Bei den BOSS OPEN könnte es die Nummer eins betreffen. Aber dazu müsste Ben Shelton den am Donnerstag abgebrochenen zweiten Satz gegen Marcus Giron erst einmal gewinnen. Den ersten hat Shelton nämlich verloren. Auf den Sieger dieser Partie wartet auf jeden Fall Sho Shimabukuro.

Rybakina in London früh gegen Maria

In ´s-Hertogenbosch musste Daniil Medvedev sein Match gegen Youngster Thijs Boogard im zweiten Satz ebenfalls abbrechen. Fortsetzung heute. Wie auch bei Marin Cilic und Nuno Borges. Die Sieger dieser Matches treffen heute später am Nachmittag aufeinander.

Völlig verrückt könnte es im Queen´s Club zugehen. Denn da ist gestern gar nichts gegangen. So sind für 11 Uhr Ortszeit etwa Elena Rybakina und Titelverteidigerin Tatjana Maria angesetzt. Gleichzeitig mit Katie Boulter und Jacqueline Cristian. Später am Nachmittag sehen sich die Siegerinnen wieder. Und nicht nur dieser zwei Partien.

Eines haben alle Beteiligten noch gemeinsam: den optimistischen Blick nach oben auf einen hoffentlich wolkenlosen Himmel.