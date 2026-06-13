Kyrgios-Comeback in Stuttgart: Der Freundin hat es gefallen!

Die Rückkehr von Nick Kyrgios hat nicht nur bei den Fans der BOSS OPEN positive Gefühle freigesetzt. Auch Kyrgios-Freundin Danai Stamati nahm öffentlich Anteil am Comeback des Australiers.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.06.2026, 18:50 Uhr

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© Getty Images Nick Kyrgios gab in dieser Woche in Stuttgart sein Tour-Comeback.

Bei den BOSS OPEN im Stuttgarter Weissenhof gab Nick Kyrgios, der sich dabei offen emotional zeigte, in dieser Woche sein Comeback. Zuletzt schlug der Australier davor im Januar im heimischen Brisbane auf. Mit einem Sieg im Einzel und einem Sieg im Doppel mit Partner Alexander Bublik konnte sich die Rückkehr durchaus sehen lassen. Auch Kyrgios Freundin Danai Stamati zeigte sich davon angetan.

Auf der Plattform Instagram schrieb Stamati nach dem gelungenen Comeback aus dem Stuttgarter Rasen: “Ich bin so unfassbar stolz auf Dich, Worte können das gar nicht beschreiben. Harte Arbeit zahlt sich aus.”

Interessanter als die Worte selbst, ist in diesem Fall wahrscheinlich der Inhalt dieser Nachricht. Denn gerade der letzte Satz thematisiert einen Aspekt, der oftmals bei Nick Kyrgios ein bisschen zu kurz kommt. Denn die Arbeit, die der Wimbledon-Finalist von 2022 in seine ständigen Comebacks investiert, dürfte viel höher sein als viele denken.

Kyrgios plant bereits bis Wimbledon

Denn Nick Kyrgios muss seinen sehr verletzungsanfälligen und geplagten Körper immer wieder neu in Form bringen, um konkurrenzfähig auftreten zu können. Keine leichte Aufgabe für einen Spieler, der in den letzten eineinhalb Jahren lediglich acht Matches auf der ATP Tour gespielt hat.

Vielleicht hat Nick Kyrgios auch aus diesem Grund entschieden, dass sich die Rückkehr zur Rasensaison besonders lohnen soll. Denn nach seinem Auftakt in Stuttgart, wird der ehemalige Weltranglisten-13. nun in Halle und auf Mallorca aufschlagen. Auch in Wimbledon plant der 31-Jährige eine Teilnahme, sofern der Körper Matches im Best-of-Five-Modus erlauben sollte.

Nicht nur Freundin Danai dürfte bei einer Teilnahme an der Church Road besondere Freude empfinden für ihren Nick. Auch die Fans in London und aus aller Welt würden eine Kyrgios-Rückkehr auf den Centre Court von Wimbledon sicherlich begrüßen.