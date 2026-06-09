BOSS OPEN: Kyrgios schlägt beim Comeback Moutet

Nick Kyrgios hat bei seinem Comeback auf der ATP-Tour nach fast sechsmonatiger Pause bei den BOSS OPEN in Stuttgart gegen Corentin Moutet mit 6:3 und 6:4 gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.06.2026, 22:19 Uhr

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© BOSS OPEN / Andonis Vassiliadis Nick Kyrgios am Dienstag in Stuttgart

Nick Kyrgios hat bei den BOSS OPEN in Stuttgart ein erfolgreiches Comeback hingelegt. Der Australier besiegte auf seinem Lieblingsbelag, dem Rasen, Corentin Moutet mit 6:3 und 6:4 und zog damit ins Achtelfinale ein. Und dort stehen die Chancen nicht schlecht: Denn Kyrgios bekommt es mit dem japanischen Qualifikanten Sho Shimabukuro zu tun.

Ebenfalls erfolgreich gestaltet haben den Dienstag beim TC Weissenhof zwei Lokalmatadore: Jan-Lennard Struff gewann gegen Alexis Galarneau mit 6:2, 6:7 (5) und 6:3 und spielt nun gegen Alexander Bublik. Gegen den Kasachen hat Struff zuletzt bei den French Open in Runde eins gewonnen.

Shelton eröffnet gegen Giron

Und Yannick Hanfmann setzte sich gegen Aleksandar Kovacevic mit 7:6 (4) und 7:6 (5) durch. Der Karlsruher hat nun den Italiener Mattia Bellucci vor der Brust.

Ausgeschieden sind Daniel Altmaier, Tom Gentzsch und Diego Dedura. Altmaier musste sich frances Tiafoe in drei Sätzen geschlagen geben, Dedura unterlag James Duckworth mit 3:6 und 4:6. Und Gentzsch verlor gegen Rinky Hijikata mit 7:6 (7), 6:7 (2) und 3:6.

Und Turnierfavorit Ben Shelton kennt nun auch seinen ersten Gegner: Es wird Landsmann Marcus Giron sein, der gegen Roberto Bautista Agut in zwei Sätzen gewinnen konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Stuttgart