ATP Queen's Club: In London fehlt dieses Jahr der große Star

In Abwesenheit von Superstar Carlos Alcaraz führt Alex de Minaur dieses Jahr das Feld im Londoner Queen's Club an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.06.2026, 17:53 Uhr

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© Getty Images Alex de Minaur führt das Feld in London an

Die Verletzung von Carlos Alcaraz hat die Veranstalter des ATP-500-Turniers im Londoner Queen's Club hart getroffen. Nachdem der Titelverteidiger aus Spanien seinen Start absagen musste, fehlen beim prestigeträchtigen Event in Englands Hauptstadt heuer die ganz großen Namen. Alex de Minaur ist als Nummer sechs der Welt der einzige Top-Ten-Spieler im Tableau.

De Minaur, der am Sonntag gegen Kamil Majchrzak eine bittere Finalniederlage in ´s-Hertogenbosch kassierte, trifft in der ersten Runde auf den Kanadier Gabriel Diallo. Anschließend ginge es gegen Denis Shapovalov oder Jack Pinnington Jones, ehe im Viertelfinale in Rafael Jodar der erste gesetzte Gegner droht.

Draper fehlt verletzungsbedingt

Das Blockbuster-Match der ersten Runde ist am unteren Ende des Draws zu finden: Der frischgebackene ´s-Hertogenbosch-Champion Majchrzak wird gleich zum Auftakt den an Position zwei gesetzten Vorjahresfinalisten Jiri Lehecka fordern. Weitere Kandidaten auf den Turniersieg sind French-Open-Halbfinalist Jakub Mensik und Tommy Paul.

Sonderlich viel Hoffnung auf einen Heimsieg dürfen die britischen Tennisfans übrigens nicht haben: Insgesamt stehen zwar fünf Lokalmatadoren im Hauptfeld, ein Durchmarsch zum Titel ist de facto aber niemandem zuzutrauen. Jack Draper, der im Vorjahr im Queen's Club im Halbfinale ausschied, sagte seine Teilnahme ja vor wenigen Tagen ab.

Das Einzel-Tableau in London