Nach Alcaraz-Absage: Zverevs Chancen auf French Open-Coup steigen

Carlos Alcaraz kann wegen einer Verletzung nicht an den French Open teilnehmen. Während Jannik Sinner in der Weltrangliste davonziehen dürfte, steigen für Alexander Zverev die Chancen auf den großen Coup.



von SID/Redaktion

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 20:27 Uhr

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© Getty Images Zu einer Neuauflage des French Open-Finales 2024 wird es heuer nicht kommen.

Es hatte sich bereits angedeutet, und doch sendete die Nachricht eine Schockwelle durch die Tenniswelt: Carlos Alcaraz fehlt in Paris, der Topfavorit kann seinen Titel bei den French Open nicht verteidigen. "Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass wir gestärkt daraus hervorgehen werden", schrieb Alcaraz, der den Sandplatz-Grand-Slam (ab 24. Mai) aufgrund einer Handgelenksverletzung verpassen wird - und somit unfreiwillig die Chancen von Alexander Zverev auf einen Major-Titel deutlich erhöht.

Vergangene Woche hatte der spanische Weltranglistenzweite sich die Blessur zugezogen, in der ersten Runde des ATP-Turniers in Barcelona war das. Anschließend begann das bange Warten, doch nun herrscht bittere Gewissheit: Neben dem bereits laufenden Masters in Madrid und dem kommenden in Rom verpasst Alcaraz auch das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Frankreichs Hauptstadt.

"Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests", schrieb Alcaraz in den Sozialen Netzwerken, hätten er und sein Team beschlossen, "dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten." Er wolle nun zunächst "die weitere Entwicklung abwarten" und dann entscheiden, wann er auf den Court zurückkehren könne, erklärte der 22-Jährige.

Die Sandplatzsaison ist für den designierten Nachfolger des spanischen Tenniskönigs Rafael Nadal damit gelaufen. Für Fans ist das eine schlechte Nachricht - denn zu einer Neuauflage des epischen Vorjahresfinals gegen seinen großen Rivalen Jannik Sinner, den Alcaraz in fünf atemlosen Sätzen niederrang, wird es in Paris somit nicht kommen.

Sinner bleibt als große Hürde für Zverev

Vielmehr steigt der Italiener Sinner, sofern er selbst verletzungsfrei bleibt, zum absoluten Topfavoriten auf. Und auch Zverevs Chancen auf den heißersehnten ersten Grand-Slam-Titel stehen seit Freitag ungleich besser. Alcaraz hatte den Hamburger schließlich 2024 in einem denkbar engen Finale in Schach gehalten. Zverev hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass vor allem auf Sand mit ihm zu rechnen ist.

Sinner freilich, der Zverev in der jüngeren Vergangenheit dreimal bezwang und in Paris seinen fehlenden Grand-Slam-Titel jagen wird, dürfte weiterhin eine extrem hohe Hürde für den Deutschen darstellen. Der Italiener ist seit Wochen nicht zu bezwingen. Am Freitag überstand er auch einen überraschenden Satzverlust gegen Benjamin Bonzi aus Frankreich in Madrid, wo er seinen fünften (!) Masters-Titel in Folge jagt. Sinner ist bereits seit dem 12. April wieder die Nummer eins der Weltrangliste - und er wird in den kommenden Wochen weiter enteilen.

Alcaraz will nichts riskieren

Dabei hatte das Jahr für Alcaraz doch so gut begonnen. In Melbourne krallte sich der Schlagkünstler seinen siebten Major-Titel und schwang sich zum jüngsten Spieler der Tennisgeschichte auf, der den Karriere-Grand-Slam vollendet hat. Vor wenigen Tagen dann wurde er bei den Laureus Awards in Madrid als "Weltsportler des Jahres" ausgezeichnet, allerdings trieben ihn da schon die Sorgen vor der anstehenden Untersuchung um.

"Ich kehre lieber etwas später, aber in Topform zurück, als es zu überstürzen und mich dabei unwohl zu fühlen", sagte er bereits in Madrid: “So Gott will, habe ich noch eine sehr lange Karriere vor mir, viele Jahre.”