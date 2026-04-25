Moise Kouame (noch) zwischen den verschiedenen Welten

Nach begeisternden Auftritten auf der großen ATP-Tour legte der französische Teenager Moise Kouame vor dem Masters-Event in Madrid einen Turnierstart beim ITF-Turnier auf Sardinien ein, und belohnte sich dabei prompt mit dem Titelgewinn.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 24.04.2026, 19:41 Uhr

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© Getty Images Ein Intermezzo auf der ITF World Tennis Tour kann sich Moise Kouame wohl vorerst ersparen.

Er ist gerade die heißeste Aktie im französischen Herrentennis. Mit beeindruckenden Resultaten, unter anderem den zwei ITF-Titeln auf heimischem Boden in den ersten beiden Turnierwochen der Saison, spielte sich der 17-jährige Moise Kouame seit Jahresbeginn in der Weltrangliste um mehr als 500 Positionen nach vorne.

Auch die weltweite Tennis-Community sollte bald Notiz von ihm nehmen. Bereits bei seinem ersten Start auf der großen ATP-Tour, den er aufgrund einer Wildcard des französischen Tennisverbands begehen konnte, kämpfte er sich in Montpellier mit zwei Dreisatz-Siegen erfolgreich durch die Qualifikation. Auch in der Folge profitierte der Teenager von der formidablen Turnierlandschaft im eigenen Lande mit vier Challenger-Wildcard-Starts innerhalb von vier Wochen, bei denen er ein Viertelfinale in Thionville und ein Halbfinale in Lille für sich verbuchen konnte.

Mit den bereits verdienten Meriten folgte der Einstieg auf der höchsten ATP-Ebene. Neben der direkten Startberechtigung beim Heim-Masters in Monte-Carlo, lieferte ihm auch sein Management die Wildcards für die im Besitz der IMG-Agentur befindlichen 1000er-Turniere in Miami, wo er seinen ersten Match-Erfolg im Hauptfeld auf dieser Ebene feiern durfte, und nun in Madrid, wo er sich in der Qualifikation dem US-Amerikaner Patrick Kypson beugen musste.

Dennoch war für den Pariser nach dem Turnier im Fürstentum erst einmal wieder der Alltag für einen jungen Aufsteiger angesagt. Und so startete Kouame beim „Resort-Turnier“ auf Sardinien in Santa Margherita di Pula, was er mit Bravour meisterte und sich beim M25-Event der ITF World Tennis Tour mit dem Titelgewinn belohnte. Mit seinen dadurch erzielten Weltranglistenpunkten steht er kurz vor dem Einzug in die Top 300 und dürfte künftig unter dem Dach der ITF eher auf Grand-Slam-Ebene oder beim Davis-Cup zu sehen sein. Für das Major in Roland Garros dürfte Turnierdirektorin Amelie Mauresmo bei der Vergabe der Wildcards nur sehr schwer am Namen Kouame vorbeikommen.

Hier das Einzel-Tableau aus Santa Margherita di Pula

Hier das Qualifikations-Tableau aus Madrid