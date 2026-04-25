ATP Masters Madrid: Yannick Hanfmann scheitert in Runde zwei

Yannick Hanfmann hat in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Madrid gegen Francisco Cerúndolo verloren.

von SID

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 13:04 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann verlor in zwei Sätzen

Yannick Hanfmann ist beim Sandplatz-Masters in Madrid in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 34-Jährige unterlag dem an Position 16 gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo 1:6 und 5:7. Nach 1:40 Stunden war das Match beendet.

Da am Tag zuvor bereits Hanfmanns Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff (Warstein) klar gescheitert war, ist Alexander Zverev einmal mehr der letzte deutsche Hoffnungsträger. Der Hamburger steigt am Samstagnachmittag (nicht vor 16.00 Uhr/Sky) nach einem Freilos in Runde eins gegen Mariano Navone (Argentinien) ins Turnier ein.

Hanfmann war nach seinem hart erkämpften Dreisatzsieg zum Auftakt gegen Marcos Giron (USA) im ersten Satz chancenlos und geriet auch im zweiten Durchgang schnell mit einem Break in Rückstand. Doch er steigerte sich und kam erneut zurück, als Cerúndolo bei 5:4 zum Match aufschlug. Letztlich war der Sandplatzspezialist aber zu stark.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid