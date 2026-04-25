ATP Masters Madrid: Titelverteidiger Ruud startet furios, auch Auger-Aliassime sicher weiter

Die Mitfavoriten Casper Ruud und Felix Auger-Aliassime haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ohne Probleme die dritte Runde erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.04.2026, 16:45 Uhr

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© Getty Images Casper Ruud gab nur ein Game ab

Casper Ruud hat die Mission Titelverteidigung in Madrid mit einem fulminanten Zweisatzerfolg über Jaume Munar begonnen. Der zweifache French-Open-Finalist, der zuletzt in Monte-Carlo wegen einer Fußverletzung aufgeben musste, setzte sich am Samstag gegen den spanischen Lokalmatador mit 6:0 und 6:1 durch.

“Ich habe mich vom ersten Punkt an sehr wohlgefühlt”, sagte Ruud nach der Partie. In der dritten Runde bekommt es der Norweger in Alejandro Davidovich Fokina erneut mit einem Spanier zu tun. Der 26-Jährige besiegte seinen Landsmann Pablo Carreno Busta deutlich mit 6:3 und 6:3.

Mensik fordert Khachanov

Ebenfalls kaum Probleme hatte Felix Auger-Aliassime. Der an Position drei gesetzte Kanadier gewann gegen Vilius Gaubas mit 6:3 und 6:4 und trifft nun auf Alexander Blockx, der Brandon Nakashima nach Satzrückstand besiegte.

Ein mit Spannung erwartetes Drittrundenduell werden Karen Khachanov und Jakub Mensik bestreiten. Während sich der Russe in Runde zwei gegen Adam Walton mit 6:2 und 6:3 behauptete, behielt der Tscheche gegen Martin Damm mit 6:3 und 6:4 die Oberhand.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid