ATP Masters Madrid: Sinner problemlos weiter

Topfavorit Jannik Sinner steht beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid im Achtelfinale. Der Weltranglisten-Erste bezwang den Dänen Elmer Møller ohne viel Aufhebens mit 6:2 und 6:3.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 17:30 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner ließ gegen Elmar Möller wenig anbrennen.

Der dänische Qualifikant begann durchaus couragiert, fing sich jedoch ein frühes Break zum 1:3 ein. Sinner schlug gewohnt stark auf und spielte seine Überlegenheit von der Grundlinie konsequent aus - Møller wirkte mit dem Tempo des Spiels zunehmend überfordert. Immerhin gelang dem Weltranglisten-169. beim Stand von 1:5 etwas, was in letzter Zeit nur wenigen Spielern vergönnt war: ein Break gegen den derzeitigen Branchen-Primus.

Im Anschluss musste sich der 22-jährige Däne einem "medical timeout" unterziehen - offenbar aufgrund von Problemen mit der Bauchmuskulatur. Kurz danach gab Møller schließlich sein Service ein drittes Mal zum 2:6-Satzverlust ab. Kurios: Beim Satzball verlor der Qualifikant während des Aufschlages den Schläger und musste danach Sinners Return ohne Spielgerät passieren lassen.

Gegen Norrie oder Tirante im Achtelfinale

Im zweiten Satz setzte der Däne zunehmend auf Risiko und konnte das Match zunächst deutlich offener gestalten. Mit zwei Doppelfehlern zur Unzeit machte sich Møller jedoch seine bis dahin gute Leistung im Satz selbst zu Nichte und verhalf Sinner so zum Break zum 4:2. Der Weltranglisten-Erste nahm das Geschenk dankend an und ließ in der Folge keine Spannung mehr zu. Nach einer Spielzeit von einer Stunde und 17 Minuten servierte der Südtiroler schließlich zum 6:2 und 6:3 aus.

Sinner wartet nun in der Runde der letzten 16 auf den Sieger des Duells zwischen Cameron Norrie und dem Argentinier Thiago Agustin Tirante.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid