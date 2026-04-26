Becker mahnt Tsitsipas: "Ein einziges Match reicht nicht"

Stefanos Tsitsipas hat beim ATP Masters 1000-Turnier in Madrid mit seinem Zweisatz-Erfolg gegen Alexander Bublik seit längerer Zeit wieder einmal für positive Schlagzeilen gesorgt. Eine Tennislegende würde gerne mehr solche Matches von dem Griechen sehen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 26.04.2026, 20:08 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas zeigte gegen Alexander Bublik eine starke Leistung.

Nach dem durchaus beeindruckendem 6:2, 7:5-Erfolg über den Kasachen richtete sich kein Geringerer als Boris Becker via Social Media an Tsitsipas. "Mach weiter so... Ein einziges Spiel reicht auf lange Sicht nicht, um den Titel zu gewinnen, den du verdienst! Volle Kraft voraus!" postete die deutsche Tennislegende auf Twitter.

Noch vor ein paar Tagen hatte sich Becker - ebenfalls über Social Media - durchaus kritisch an den Griechen gewandt. "Wann wird er erkennen, dass er vielleicht einige Dinge in seinem Berufsleben ändern sollte?", meinte der Deutsche da noch.

Nur mehr Weltranglisten-80.

Tsitsipas, ehemalige Nummer drei der Tenniswelt und zweifacher Grand Slam-Finalist, ist mittlerweile in der Weltrangliste auf Platz 80 abgerutscht.

Am Montag trifft der 27-Jährige in der dritten Runde von Madrid auf den spanischen Qualifikanten Daniel Merida. Es wäre eine weitere Gelegenheit für Tsitsipas, um nicht nur Boris Becker darauf aufmerksam machen, dass mit ihm in Zukunft wieder zu rechnen sein wird.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid

