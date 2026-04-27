Babbel oder Bumble? Heiteres Sinner-Interview sorgt für Lacher

Jannik Sinner ist am Sonntag durch einen ungefährdeten Erfolg über Elmer Møller ins Achtelfinale von Madrid eingezogen. Im Anschluss sorgte ein humorvolles Interview mit einem kleinen Missverständnis für Aufmerksamkeit.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 07:14 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner zog problemlos ins Achtelfinale ein

Sonderlich denkwürdig war das Drittrundenduell zwischen Jannik Sinner und Elmer Møller in Madrid nicht. Der Weltranglistenerste hatte mit dem Dänen überhaupt keine Probleme und setzte sich nach 77 Minuten Spielzeit souverän mit 6:2 und 6:3 durch. Wesentlich außergewöhnlicher war da schon das Interview, das Sinner nach seinem Achtelfinaleinzug gab.

Im Gespräch mit ATP Media ging es um die Spanischkenntnisse des Südtirolers, hatte sich dieser zuvor doch mit einigen spanischen Worten an das Publikum im Estadio Manolo Santana gewandt. “Es ist noch nicht gut”, meinte Sinner also über sein Sprachniveau. “Mein Ziel ist, in einem Jahr Spanisch zu sprechen.” Aktuell verstehe er schon ein bisschen was, selbst sprechen könne er allerdings noch nicht so gut.

Sinner: “Ich brauche keine Dating-App”

Auf Nachfrage, welche App er denn zum Lernen verwenden wolle, nannte Sinner Duolingo und Babbel als Möglichkeiten. Der Interviewer verstand jedoch "Bumble“ und erinnerte den Weltranglistenersten daran, dass es sich dabei um eine Dating-App handelt. Das wiederum brachte Sinner zum Schmunzeln.

“Ich brauche keine Dating-App”, lachte der vierfache Grand-Slam-Champion, ehe das Missverständnis wenig später aufgeklärt wurde. Sinner ist seit einiger Zeit mit dem dänischem Model Laila Hasanovic liiert. In den sozialen Medien sorgte das heitere Interview freilich für zahlreiche Reaktionen.

Aus sportlicher Sicht geht es für Sinner, der in Madrid seinen fünften 1000er-Titel in Folge jagt, am Dienstag mit der Achtelfinalpartie gegen Cameron Norrie weiter. Der Brite setzte sich in der dritten Runde gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante knapp mit 7:5 und 7:6 (5) durch.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid