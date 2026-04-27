ATP-Masters Madrid: Titelverteidiger Ruud rauscht ins Achtelfinale

Mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina siegte sich der Norweger Casper Ruud beim ATP-Masters-Turnier in Madrid ins Achtelfinale und darf damit weiterhin von der Titelverteidigung träumen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 13:14 Uhr

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© Getty Images Mit einer durchwegs dominanten Leistung schaffte Titelverteidiger Casper Ruud in Madrid mit einem glatten Zweisatz-Erfolg gegen Alejandro Davidovich Fokina den Einzug ins Achtelfinale.

In der Caja Magica zu Madrid scheint sich Titelverteidiger Casper Ruud nach bei der diesjährigen Ausgabe des ATP-Masters-Turniers wieder heimisch zu fühlen. Nach einem glatten Auftaktsieg gegen den spanischen Lokalmatador Jaume Munar, bei dem er nur ein Spiel abgeben musste, sollte der Norweger auch in der Partie gegen dessen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina wenig gefordert werden.

So konnte sich der an Position 12 gesetzte Ruud gleich das erste Aufschlagspiel seines 26-jährigen Gegners sichern und den schnellen 3:0-Vorsprung sicher in den Gewinn des ersten Durchgangs ummünzen. Im zweiten Durchgang dominierte der Weltranglisten-15. komplett, animierte seinen verzweifelten Gegner zwischendurch sogar zur Mondball-Taktik und ließ diesen dort nur einmal anschreiben. In einem sicheren Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt fixierte der 27-jährige Ruud mit seinem ersten Matchball den hochverdienten 6:3, 6:1-Erfolg nach 81 Minuten.

Im Achtelfinale sieht sich Ruud dem Sieger aus der Partie zwischen dem Griechen Stefanos Tsitsipas und dem spanischen Qualifikanten Daniel Merida gegenüber.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid