ATP Madrid: Medvedev weist Youngster Budkov Kjaer in die Schranken

Mit einer souveränen Vorstellung besiegte Daniil Medvedev beim ATP-Masters-Turnier in Madrid den norwegischen Youngster Nicolai Budkov Kjaer in zwei glatten Sätzen und steht damit im Achtelfinale.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 17:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Gegen den Youngster Nicolai Budkov Kjaer spielte Daniil Medevev in Madrid seine ganze Routine aus.

So langsam kommt Daniil Medvedev auch auf seinem nicht gerade bevorzugten Sandbelag ins Rollen. Nachdem er in Monte-Carlo den vernichtenden Doppel-Bagel gegen den Italiener Matteo Berrettini einstecken musste, erkämpfte er sich beim ATP-Masters-Event zum Auftakt einen harten Dreisatz-Erfolg gegen den Ungarn Fabian Marozsan.

In seiner Drittrunden-Partie sah sich der ehemalige Weltranglistenerste dem norwegischen Teenager Nicolai Budkov Kjaer gegenüber, der nicht nur die Qualifikation erfolgreich meistern konnte, sondern auch im Hauptfeld erst von der Aufgabe des US-Amerikaners Reilly Opelka profitierte, ehe er den Kanadier Denis Shapovalov überraschend glatt besiegen konnte.

Doch Medvedev war von Beginn an darauf aus, den Lauf seines jungen Gegners zu stoppen. Gleich im ersten Spiel konnte der US-Open-Sieger von 2021 dem Youngster das Service abnehmen und sich im weiteren Verlauf eine schnelle 5:1-Führung erspielen. Zwar musste dann auch der 30-jährige Medvedev einmal seinen Aufschlag abgeben, konterte aber direkt mit dem Re-Break zum Satzgewinn.

Zum Start in den zweiten Akt leistete sich Medvedev einen kleinen Schönheitsfehler, indem er gleich sein Service abgeben musste. Anschließend übernahm er aber immer mehr die Kontrolle und besiegelte mit vier Spielgewinnen in Folge den souveränen 6:3, 6:2-Erfolg nach 70 Minuten. Im Achtelfinale bekommt es der ehemalige Weltranglistenerste als Nr. 7 des Turniers entweder mit dem an Nr. 10 gesetzten Italiener Flavio Cobolli oder dem Qualifikanten Daniel Adolfo Vallejo aus Paraguay zu tun.

Cerundolo lässt Darderi keine Chance

Eine überraschend einseitige Begegnung zweier Sandplatz-Spezialisten bekamen die Zuschauer zwischen dem Argentinier Francisco Cerundolo und Luciano Darderi geboten. Der 27-jährige Cerundolo dominierte die Partie von Beginn an mit einer schnellen 3:0-Führung, die er zum sicheren Satzgewinn transportierte. Auch im zweiten Akt ebnete er mit seiner druckvollen Vorhand den Weg mit einem frühen Break und fixierte in einem Zu-Null-Aufschlagspiel mit seinem ersten Matchball den finalen 6:2, 6:3-Erfolg nach 74 Minuten. Im Achtelfinale trifft der vierfache ATP-Titelträger auf den Sieger der Partie zwischen dem an Position 3 geführten Felix Auger-Aliassime aus Kanada und dem belgischen Youngster Alexander Blockx.

Hier das Einzel-Tableau aus Madrid