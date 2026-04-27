ATP-Challenger Mauthausen: Dedura gewinnt, Engel scheidet aus

Beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen hat Diego Dedura die zweite Runde erreicht. Justin Engel ist dagegen ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.04.2026, 18:18 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Diego Dedura hat in Mauthausen sein Auftaktmatch gewonnen

Licht und Schatten für die deutschen Youngster beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen. Zunächst zum Positiven: Diego Dedura steht in Runde zwei. Der Linkshänder setzte sich nach hartem Kampf gegen Billy Harris aus Großbritannien mit 6:7 (0), 6:2 und 6:3 durch.

Im Achtelfinale trifft Dedura entweder auf Nicolas Mejia oder Matthew Donald.

Ausgeschieden ist dagegen Justin Engel. Der Nürnberger musste sich dem serbischen Routinier Laslo Djere mit 3:6 und 3:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Mauthausen

